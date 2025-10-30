Werbung

Corsair hat zwei neue PCIe 5.0 NVMe M.2-SSDs angekündigt. Vorgestellt wurden die MP700 PRO XT, eine PCIe-5.0-SSD und die MP700 Micro, die auf Energieeffizienz sowie dünne, leichte Geräte und platzbeschränkte Builds ausgelegt ist.

Die Corsair MP700 PRO XT kommt auf sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.900 MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 14.500 MB/s. Durch ein energieeffizientes Design will man bei geringerem Stromverbrauch und weniger Wärmeentwicklung dennoch für erstklassige Leistung sorgen.

Der Massenspeicher bietet eine fünfjährige Garantie und ist zunächst mit Kapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich. Anfang 2026 sollen aber weitere Kapazitätsoptionen verfügbar werden.

Die Corsair MP700 Micro PCIe 5.0 x4 NVMe M.2-SSD kommt im M.2 2242 Formfaktor daher. Dadurch soll sie ideal für dünne und leichte Laptops und Notebooks, sowie für dichte Systeme geeignet sein. Sie kommt auf sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MB/s und sequentielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 8.500 MB/s. Die Platte ist mit 3D TLC NAND ausgestattet und bietet eine Mischung aus Durchsatz, Kapazität und Ausdauer. Sie ist in den Größen 2 TB und 4 TB erhältlich und wird von der Corsairs SSD Toolbox-Software unterstützt. Auch sie hat eine eingeschränkte Garantie von fünf Jahren.

Alle weiteren Informationen zu den Festplatten finden sich auf der Corsair-Website. Die Corsair MP700 Micro ist in 4 TB für 529,99 Euro erhältlich. Die MP700 PRO XT ist in 1 TB ab 179,99 Euro erhältlich.