Synology hat die Markteinführung der RackStation RS2825RP+ angekündigt. Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes 3U-Speichersystem mit 16 Einschüben. Gedacht ist das System vorwiegend für die Bedarfe von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wachsende Anforderungen an das Datenmanagement haben. Die Hersteller stellen die RS2825RP+ als ideale Lösung für zentrale Dateispeicherung, Endpunkt- und Server-Backups, Überwachungsmanagement sowie weitere geschäftskritische Arbeitslasten vor.

Garantiert wird dies durch die Ausstattung mit redundanten Netzteilen, flexibler Skalierbarkeit und integriertem Datenschutz. Das Gerät soll sich durch hohe Ausfallsicherheit auszeichnen. Die RS2825RP+ erreicht sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.519/1.790 MB/s. Dadurch will man schnelles Teilen, Synchronisieren und Sichern von Dateien im Büroalltag ermöglichen. Bei Erweiterung mit der Synology RX1225RP unterstützt sie bis zu 560 TB Rohspeicher. Das System ist als voll ausgestattete Lösung konzipiert, die konstante Leistung und Zuverlässigkeit in Kombination mit Synology-Festplatten liefern soll.

Der skalierbare Speicher startet mit 16 Laufwerkseinschüben und ist erweiterbar auf 28 mit einer kompatiblen Erweiterungseinheit. Unterstützt werden 3,5-Zoll-SATA-HDDs und 2,5-Zoll-SATA-SSDs. SATA-SSDs können als Speicher oder Lese-/Schreibcache eingesetzt werden. Zusätzliche Beschleunigung durch Synology M.2 NVMe SSDs ist über eine optionale Erweiterungskarte möglich. Ein integrierter 10GbE-Port und zwei Gigabit-LAN-Ports sind optional erweiterbar mit 1/10/25GbE via PCIe 3.0-Steckplatz.

Angetrieben vom Synology DiskStation Manager bieten die Systeme vielseitige Funktionen, die den unterschiedlichen Anforderungen an das Datenmanagement in Unternehmen gerecht werden sollen. Synology Drive verwandelt das System in eine private Cloud mit plattformübergreifendem Zugriff und Site-to-Site-Synchronisation für verteilte Teams. Active Backup Suite bietet umfassenden Schutz für Windows-, Linux- und MacOS-Geräte, virtuelle Maschinen und Cloud-Konten mit flexiblen Offsite-Backup-Optionen. Die Surveillance Station ermöglicht skalierbare Videomanagement-Lösungen und bietet Echtzeit-Analysen zum Schutz physischer Assets. Die RS2825RP+ und RX1225RP sind seit dem 8. Juli 2025 erhältlich. Weitere Informationen finden sich auf den RS2825RP+- und RX1225RP-Produktseiten.