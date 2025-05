Werbung

Samsung wird die Produktion von MLC-NAND-Flash-Speicher einstellen und sich künftig stärker auf Speichertechnologien mit höherer Speicherdichte konzentrieren. Damit reagiert das Unternehmen auf sinkende Margen in seiner Halbleitersparte, die trotz eines Marktanteils von 37 % bei NAND-Flash unter wirtschaftlichem Druck steht. Der Schritt ist Teil umfassender Umstrukturierungen, mit denen Samsung die Effizienz seiner Speicherproduktion steigern will.

MLC-Flash, der zwei Bit pro Zelle speichert, galt früher als wichtiger Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Kapazität. Inzwischen ist die Technologie jedoch zu einem Nischenprodukt verkommen. Marktanalysen zufolge lag der Anteil von MLC-Flash 2024 nur noch bei wenigen Prozent. Der überwiegende Teil des Marktes wird heute von Triple-Level-Cell (TLC) und Quad-Level-Cell (QLC) Flash dominiert, die drei, bzw. vier Bit pro Speicherzelle unterbringen und damit kosteneffizienter sind.

Samsung setzt seine MLC-NAND-Chips aktuell hauptsächlich noch in eMMC-Speichermodulen ein. Diese kommen insbesondere in Industrieanwendungen und im Automotive-Bereich zum Einsatz, wo die höhere Haltbarkeit von MLC ein Vorteil ist. In OLED-Fernsehern von LG wurden entsprechende Module ebenfalls verwendet. Durch den baldigen Produktionsstopp müssen sich Kunden, die auf diese Speicherlösung angewiesen sind, aber demnächst umorientieren. Samsung nimmt nur noch bis Ende Juni 2025 Bestellungen für MLC-Chips entgegen. Wann die letzte Produktion tatsächlich erfolgt, ist nicht bekannt.

Laut einem Bericht des südkoreanischen Fachportals The Elec hat Samsung einige seiner Kunden vor einiger Zeit schon über Preiserhöhungen für MLC-NAND informiert. Dies habe dazu geführt, dass große Abnehmer wie LG Display bereits nach alternativen Lieferanten suchen. Neben Samsung kommen Anbieter wie ESMT und Kioxia infrage. Kioxia verwendet eigene MLC-Chips in seinen eMMC-Produkten, während ESMT bisher auf MLC-NAND von Samsung zurückgriff.

Der Rückzug aus dem MLC-Geschäft kam indes nicht überraschend. Bereits im November 2024 gab es Berichte über entsprechende Pläne. Mit dem Schritt konzentriert sich Samsung nun vollständig auf moderne Speicherlösungen, die mit geringeren Kosten pro Bit und einer besseren Skalierbarkeit punkten.