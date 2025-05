Werbung

Synology hat die neue BeeStation Plus vorgestellt und damit bringt der Hersteller ein neues Gerät auf den Markt, dass sich gezielt an Privatanwender und kleinere Teams richtet. Diesen will man eine leistungsstarke, aber leicht zugängliche Speicherlösung bieten. Die Plus-Variante der bereits bekannten BeeStation-Serie setzt dabei auf mehr Performance, mehr Kapazität und eine intuitive Nutzererfahrung. 8 TB an Speicherplatz stehen direkt ab Werk zur Verfügung. Der Hersteller verspricht eine bis zu 4,8-fach höhere Leistung gegenüber dem bisherigen Modell.

Das Gerät soll lokal ein cloudähnliches Erlebnis liefern. Dazu trägt beispielsweise die automatische Medienverwaltung bei. Fotos und Dateien von Smartphone, PC oder Cloud-Diensten werden zentral gesammelt, auf Wunsch auch direkt von angeschlossenen externen Festplatten. Für die schnelle Sortierung sorgt eine lokal laufende KI, die Gesichter oder bestimmte Inhalte auf Fotos erkennt. Die Daten werden dabei zu keinem Zeitpunkt in eine externe Cloud übertragen. Im Bereich Datenschutz legt Synology Wert auf ein möglichst sicheres Konzept. Die BeeStation Plus kombiniert snapshot-basierte Wiederherstellung mit einem kostenlosen dreimonatigen BeeProtect-Cloud-Backup. Dieses erlaubt es, externe Sicherungen als Teil einer 3-2-1-Strategie komfortabel umzusetzen. Die Verschlüsselung erfolgt dabei Ende-zu-Ende, wodurch nur die Nutzer selbst auf ihre Daten zugreifen können.

Auch beim Thema Medienwiedergabe will die BeeStation Plus punkten. Dank der nativen Unterstützung für Plex Media Server lässt sich das Gerät in wenigen Minuten in ein Heimkino verwandeln. Dazu gibt es Zugriff auf die eigene Filmsammlung vom Fernseher, Tablet oder Smartphone aus, egal ob lokal oder unterwegs. Die Einrichtung erfolgt über eine auf Einsteiger ausgerichtete Benutzeroberfläche, bei der man auf komplexe NAS-Menüs oder Adminrechte verzichten kann. Die BeeStation soll Nutzern eine Möglichkeit bieten, Daten zentral zu organisieren, Fotos zu durchstöbern, Videos zu streamen und gleichzeitig auf ein solides Backup-Konzept zugreifen zu können. Die BeeStation Plus 8 TB ist ab sofort direkt über Synology zum Preis von 440,24 Euro erhältlich. Weitere technische Details und Informationen finden sich auch auf der offiziellen Produktseite.