KIOXIA kündigt neuen Datenträger für KI-Anwendungen an

KIOXIA hat mit der LC9-Serie eine neue NVMe-SSD mit einer Kapazität von 122,88 TB vorgestellt. Sie ist die erste SSD, die auf der achten Generation der BiCS-FLASH-3D-Flashspeichertechnologie mit einem 2 Terabit QLC-Block basiert. Die SSD ist dabei speziell für die wachsenden Anforderungen generativer KI-Anwendungen entwickelt worden und will deshalb eine hohe Speicherdichte mit effizienter Energieverwaltung kombinieren.

Das Laufwerk nutzt eine PCIe-5.0-Schnittstelle und unterstützt Dual-Port-Konnektivität, wodurch eine redundante Anbindung an mehrere Rechensysteme möglich ist. Die Architektur soll zudem für eine höhere Fehlertoleranz sorgen und die Stabilität in datenintensiven Anwendungen verbessern. Mit der Unterstützung von NVMe 2.0 und NVMe-MI kann die SSD laut KIOXIA bis zu 128 GT/s im Single-x4-Modus erreichen und ist fähig zu Dual-x2-Performance.

Durch die hohe Kapazität will sich die LC9-Serie besonders für KI-Workloads wie große Sprachmodelle (LLMs), das Training umfangreicher Datensätze und vektordatenbankbasierte Inferenzprozesse eignen. Ihre optimierte Speicherarchitektur soll dabei die Notwendigkeit teurer DRAM-Ressourcen reduzieren, indem sie den Zugriff auf vektorielle Datenbankelemente verbessert. In Kombination mit der kürzlich vorgestellten AiSAQ-Technologie von KIOXIA soll die SSD zudem in skalierbaren Retrieval-Augmented-Generation (RAG)-Systemen effizient eingesetzt werden können.

Die LC9-Serie wurde für den Einsatz in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt und bietet daher eine Lebensdauer von 0,3 DWPD über fünf Jahre. Durch die CMOS Bonded to Array (CBA)-Technologie von KIOXIA soll daneben auch eine hohe Speicherintegration erreicht werden, die nicht nur die Kapazität steigern, sondern auch die Leistungsaufnahme optimieren kann. Dies soll im Ergebnis zu einem geringeren Stromverbrauch pro TB führen und die Nachhaltigkeit des Speichersystems erhöhen.

Die LC9-Serie wird ab diesem Monat auf verschiedenen Konferenzen vorgestellt, bevor sie in den Markt eingeführt wird. Preis und Verfügbarkeit sind daher noch nicht bekannt.