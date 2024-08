Werbung

Micron Technology hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen als erstes die PCIe-Gen6-Data-Center-SSD-Technologie für seine Produkte entwickelt. Laut eigener Aussage will man damit die breite Nachfrage nach KI unterstützen.

Raj Narasimhan, Senior Vice President und General Manager von Micron, wird auf der FMS eine Keynote zu diesem Thema halten. Die Future of Memory and Storage, kurz FMS, findet in diesem Jahr vom 6. bis 8. August im Santa Clara Convention Centre statt. Inhalt der Keynote werden die Zukunftspläne des Unternehmens sein. Man will die KI-Revolution durch neue Arbeitsspeicher und Festplatten-Lösungen entscheidend voranbringen. Im Fokus stehen hier besonders Geschwindigkeit und Energie-Effizienz. Der Vortrag findet am Mittwoch, dem 7. August, um 11:00 Uhr statt.

Als erstes Unternehmen will Micron eine PCIe-Gen6-SSD produzieren. Indem Micron diese Technologie, die sequenzielle Lesebandbreiten von über 26 GB/s liefert, für Partner verfügbar macht, will das Unternehmen den Startschuss für das PCIe-Gen6-Ökosystem geben. Dieser Fortschritt basiert auf Microns Ankündigung der weltweit schnellsten SSD für Rechenzentren, der Micron 9550.

Am Stand auf der FMS zeigt der Konzern unter anderem interaktive Touchscreen-Kioske und physische Displays, auf denen Micron-Produkte und -Technologien in den Bereichen KI für Rechenzentren und PCs, Mobil- und Verbrauchergeräte sowie Automobil- und Industrieprodukte vorgestellt werden.