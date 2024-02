Werbung

Es wurde viel spekuliert, nun ist es offiziell: Crucial hat die beiden neuen PCIe-Gen5-SSDs T705 und die T705 Limited Edition vorgestellt. Mit dabei ist der neu angekündigte Crucial DDR5 Pro.

Wie erwartet, setzen die beiden T705-Modelle auf den Micron-232-Layer-TLC und sollen so Lese- und Schreibvorgänge mit bis zu 14.500 MB/s und 12.700 MB/s (bis zu 1550/1800 IOPS bei zufälligen Lese- und Schreibvorgängen) erreichen können. Sie werden in Kapazitäten mit bis zu 4 TB erhältlich sein und verfügen über einen schwarzen Kühlkörper aus Aluminium und Kupfer. Alternativ wird eine Version ohne Kühlkörper zur Verwendung mit einem Mainboard-Kühlkörper erhältlich sein. Für eine begrenzten Zeitraum (und nur solange der Vorrat reicht), ist die Crucial T705 mit 2 TB mit einem exklusiven, weißen Kühlkörper verfügbar. Die T705 ist grundsätzlich abwärtskompatibel mit Gen3- und Gen4-Motherboards.

Die Crucial-DDR5-Pro-Memory-Overclocking-Edition-Module verfügen über eine 16 GB Dichte mit bis zu 6000 MT/s. Später im Jahr will Crucial ein weiteres Modul mit einer Dichte von 24 GB folgen lassen. Die übertaktbaren DDR5-DRAM-Module sind mit den neuesten DDR5-Prozessoren von Intel und AMD kompatibel und unterstützen sowohl die Intel-XMP-3.0- als auch AMDs EXPO-Spezifikation. Die Speicherprofile will Crucial so optimiert haben, dass sie ohne die Stabilität zu gefährden, dennoch maximale Leistung beim Übertakten bieten sollen. Darüber hinaus verfügen die Module über erweiterte Latenzzeiten von 36-38-38-80.

Der Crucial DDR5 Pro Overclocking DRAM wird ab dem 27. Februar 2024 in verschiedenen Kit-Größen oder als Einzelmodul erhältlich sein. Die Crucial-T705-SSDs – einschließlich der limitierten 2 TB-Version mit weißem Kühlkörper – können hingegen ab sofort vorbestellt werden und sind voraussichtlich ab dem 12. März 2024 bei ausgewählten Händlern und Vertriebspartnern verfügbar.