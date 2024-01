Werbung

Neben neuen Grafikkarten der Super-Serie, einem AI-Monitor und kabellosen Eingabegeräten zeigt MSI auf der CES sein aktuelles SSD-Portfolio und letztendlich mit der Spatium M580 ein neues High-End-Modell. Viele Details dazu gibt es noch nicht, jedoch nennt MSI immerhin für PCIe 5.0 typisch hohe Übertragungsraten von 14.000 MB/s für das Lesen und 12.000 MB/s für das Schreiben von Daten.

Mit 3D NAND ausgestattet soll die Spatium M580 in Kapazitäten von 1, 2 und 4 TB erscheinen. Unklar ist allerdings wann und zu welchem Preis. Auch die weiteren technischen Daten zur SSD fehlen noch komplett. Angesiedelt ist die Spatium M580 über der M570, die wir uns erst kürzlich angeschaut haben. Diese kommt bereits auf 12.400, bzw. 11.800 MB/s und ist ebenfalls eine PCIe-5.0-SSD mit Phison PS5026-E26-52 Controller.

Die Besonderheit der Spatium M580 ist sicherlich ihre Kühlung. Von PCIe 5.0 gewohnt sind wir bereits aufladende Kühllösungen. Allerdings ist der Betrieb unter einer Mainboard-Abdeckung ebenfalls problemlos möglich, denn die großen Kühlkörper können zu Kompatibilitätsproblemen sorgen.

Davon dürften die Spatium M580 von MSI betroffen sein. Auf der SSD befindet sich eine Basisplatte, welche die Abwärme aufnehmen soll. Darüber sitzen dann in senkrechter Form ein Radiallüfter und eine Pumpe – ja richtig gehört, eine Pumpe. Diese lässt eine Flüssigkeit (vermutlich ein mit Zusatzstoffen versorgtes Wasser) zirkulieren. Sie wird über die Basisplatte geführt und nimmt die Abwärme hier auf. Anschließend fließt sie durch einen kleinen Radiator, der auf der Pumpe und dem Lüfter sitzt. Der Lüfter saugt die Luft also seitlich an und bläst sie nach oben durch den Radiator.

Eine eigentliche passive Komponenten wie eine SSD wird zunehmend komplexer. Vor allem die Controller der PCIe-5.0-Generation sind aufwändig zu kühlen und in einer nächsten Generation ist damit zu rechnen, dass diese effektiver und somit einfacher zu kühlen sind. MSI treibt es mit der Spatium M580 nun auf der Spitze. Wir haben einen Lüfter und eine Pumpe. Ein solch komplexes Design hat eine gewisse Ausfallwahrscheinlichkeit, dies gilt es zu bedenken.

Zum aktuellen Zeitpunkt nennt MSI noch keinen Erscheinungstermin oder Preis zur Spatium M580.