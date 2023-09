Werbung

Die Western Digital stellte die neue WD_Black SN770M SSD vor. Dabei handelt es sich um eine kompakte Variante der SN700 im M.2-2230-Format. Western Digital betont, dass die Festplatte speziell für Handheld-Gaming-PCs ausgelegt ist.

Mit der SSD im kleinen M.2-2230-Formfaktor lässt sich der interne Speicher eines Handheld-Gaming-PCs mit bis zu 2 TB Speicherkapazität ausbauen. Kompatible Geräte, wie etwa das ASUS ROG Ally oder das Steam Deck von Valve, lassen sich, neben einer eventuell höheren Kapazität, mit Übertragungsraten von bis zu 5.150 MB/s aufrüsten. Die SSD arbeitet auf Basis von PCIe 4.0 und bietet auch einen SLC-Cache.

Western Digital verweist auf einen aktuellen Gartner-Report. Diesem zufolge wird der Markt für tragbare Spielekonsolen bis 2027 voraussichtlich 14,8 Millionen US-Dollar erreichen. Durch das kontinuierliche Wachstum des Mobile-Gaming-Markts und die Veröffentlichung von immer mehr AAA-Titeln, gewinnt auch die Entwicklung neuer Speicherlösungen an Bedeutung. Western Digital will sich durch die Entwicklung der mobilen SSDs seinen Teil an diesem Markt sichern.

Die WD_BLACK SN770M NVMe SSD ist ab sofort zu Preisen von 99,90 Euro (500 GB), 199,90 Euro (1 TB) und 299,90 Euro (2 TB) erhältlich.

