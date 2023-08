Werbung

Gerade in großen Unternehmen und auch in Datacentern steigt der Bedarf an zusätzlichem Speicherplatz weiterhin enorm an. Gleichzeitig wird eine höhere Performance gerne angenommen. Von Kioxia gibt es nun auch speziell für diesen Einsatzweck die neuen CD8P-SSDs auf Basis der flinken PCIe-5.0-x4-Anbindung (128 GBit/s) und dadurch werden auch sehr hohe Transferraten ermöglicht. Die Kioxia CD8P-SSD wird es in zwei Versionen mit bis zu 30,72 TB geben. Umgerechnet sind es also gute 28 TB an nutzbarer Rohdatenkapazität.

Dass Kioxia die CD8P-SSDs auf große Unternehmen und Datacenter ausgerichtet hat, ist anhand der physischen Schnittstellen ersichtlich. Statt M.2 M-Key und SATA sind es im Falle der CD8P-SSDs U.2 und E3.S, die dort zum Einsatz kommen. Im Inneren der CD8P wurden ausschließlich hauseigene Komponenten verbaut. Die bis zu 30,72 TB (unformatiert) Kapazität werden durch den BiCS-3D-Flash in der TLC-Technologie realisiert, der von einem Controller in Eigenregie gesteuert wird.

Angebunden wird die CD8P-SSD mittels PCIe 5.0 x4 samt NVMe-2.0-Spezifikation sowie NVMe-MI (NVMe Managenment Interface) und erfordert somit eine aktuelle Server-Infrastruktur. Kioxia selbst gibt an, dass die IOPS beim Random Read bis zu zwei Millionen betragen, schreibend sollen bis zu 400.000 IOPS möglich sein. Die Reaktionszeit bei Random-Read-Workloads wird mit weniger als 250 Mikrosekunden angegeben und das bei konsistenten 99,999 Prozent. Zu den weiteren Features zählen allerdings auch eine End-to-End-Verschlüsselung, eine Power-Loss-Protection und auch eine Flash-to-Failure-Recovery.

Kioxia beginnt nun mit dem Sampling für interessierte Kunden, die ab sofort Kontakt zu dem Unternehmen aufnehmen können.