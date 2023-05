Werbung

Seit dem Jahr 2021 ist auch der Bekannte Hersteller MSI mit den SPATIUM-Modellen im SSD-Segment unterwegs. Und mit der SPATIUM-M480-Serie werden auch NVMe-SSDs mit dem PCIe-4.0-x4-Interface bereitgestellt, die sich vor der Konkurrenz sicherlich nicht verstecken müssen. Am heutigen Tag kündigte MSI die noch schnellere SPATIUM-M480-PRO-Serie an. Dabei stehen unverändert drei Varianten zur Wahl: Ohne Kühler, mit Kühler und eine optimierte Version für Sonys PlayStation 5.

Bot die Non-Pro-Version von MSIs SPATIUM-M480-Reihe eine sequentielle Leserate bis 7.000 MB/s, so bietet die SPATIUM M480 PRO bis zu 7.400 MB/s und reizt somit das PCIe-4.0-x4-Interface gut aus. Die 1-TB-Version der M480 wurde mit bis zu 5.600 MB/s schreibend angegeben, wohingegen die 2-TB-Variante mit bis zu 6.800 MB/s deutlich schneller unterwegs war. Mit der SPATIUM M480 PRO wurde der Schreibwert bis auf 7.000 MB/s angehoben. Abseits der Kapazitätsgrößen 1 TB und 2 TB gibt es mit der M480 PRO auch ein großes 4-TB-Modell. Mit inbegriffen ist natürlich jeweils ein DRAM-Cache und ein SLC-Cache, wobei die jeweiligen Kapazitäten nicht bekannt sind.

Unterschieden werden muss jeweils die genaue Modellbezeichnung der SPATIUM-M480-PRO-Serie, unabhängig von der Speicherkapazität. Denn während die SPATIUM M480 PRO gänzlich ohne Kühler auskommen muss, packt MSI bei der SPATIUM M480 PRO HS (Heatsink) auch einen gut aussehenden Kühlkörper aus Bronze mit dazu, der die Temperatur unter Last um bis zu 20°C senken soll.

SPATIUM M480 PRO PLAY für die PS5

Kühlertechnisch optimiert für den Einsatz in Sonys PlayStation 5 stellt MSI auch die SPATIUM M480 PRO PLAY in den Ausbaustufen 1 TB, 2 TB und 4 TB zur Verfügung. Die technischen Daten sind dabei identisch gehalten. Lediglich der Kühler wurde für den M.2-M-Key-Steckplatz in der PS5 optimiert. Dabei darf man sich nicht von dem Produktbild täuschen lassen, denn dies stammt von der Non-Pro-Variante.

Garantie von 5 Jahren

MSI räumt bei der SPATIUM-M480-PRO-Serie eine Garantiezeit von 5 Jahren ein. Generell soll ein entsprechend hoher TBW-Wert vorhanden sein, auch MSI diese Werte leider nicht mit erwähnt hat. Zumindest bei der Non-Pro-Variante mit 2 TB sind es 1,4 PB (Petabyte). Ebenfalls nicht bekannt sind die Preise und die Verfügbarkeit.