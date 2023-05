Werbung

In Zusammenarbeit mit ADATA suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwarleuxx-Leser und Community-Mitglieder, die eine brandaktuelle PCI-Express-Gen4x4-SSD des Herstellers in ihrem Gaming-PC, -Laptop oder ihrer Spielekonsole ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als kleines Dankeschön für die Mühen, darf das Testmuster am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare der ADATA XPG Gammix S70 Blade mit einer Gesamtkapazität von 1 TB. Sie kommt im M.2-2280-Formfaktor daher und eignet sich somit auch für eine Sony PlayStation 5. Der Hersteller gibt für sie sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.400, bzw. 5.500 MB/s an, wobei die Leseraten in einer PS5 mit 6.100 MB/s etwas geringer sein sollen. Bei zufälligen 4K-Operationen sollen bis zu 750.000 IOPS erreicht werden können. Die SSD setzt natürlich auf das PCI-Express-4.0-x4-Interface und verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper, welcher die Temperaturen um bis zu 20 % senken soll. Der kommt im schlichten, schwarzen XPG-Design daher.

Erreicht werden sollen die Werte dank des InnoGrit-Rainer-IG5236-Controllers mit acht Kanälen und schnellen 3D-NAND-TLC-Speicherchips von Micron mit 176 Layern. Ein schneller DRAM-Cache für SLC-Caching ist ebenfalls integriert, wobei der Hersteller zur genauen Größe keinerlei Angaben macht. Das gilt es unter anderem von den Testern herauszufinden. Die TBW wird von ADATA mit 740 TBW angegeben.

Über die SSD ToolBox, einer hauseigenen Software, können der Zustand der SSD stetig ausgelesen, aber auch die neuste Firmware darüber eingespielt und die Betriebstemperatur ausgelesen werden. Natürlich werden auch eine Reporting-, Analyse- und Monitoren-Reports erstellt. Der Hersteller gewährt fünf Jahre Garantie.

Die ADATA XPG Gammix S70 Blade mit 1 TB ist im freien Handel derzeit für etwa 83 Euro zu haben. Drei Leser dürfen die SSD nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Herstellerangaben der ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB Modell ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB Controller InnoGrit Rainier (IG5236)

Cache SLC Caching and DRAM cache buffer

NAND Micron 176-Layer 3D TLC

Verfügbare Kapazitäten 1 TB

sequentielle Lese/Schreibrate 1 TB: 7.400 MB/s (lesend), 5.500 MB/s (schreibend)

Features: Kompatibel mit Playstation 5 Total Bytes Written (TBW) 1 TB: 740 TBW

MTBF 2 Millionen Stunden Garantie Fünf Jahre oder Erreichen der TBW Preis Etwa 83 Euro (1 TB)

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 30. April ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit ADATA!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 30. April 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 1. Mai 2023

Testzeitraum bis 4. Juni 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von ADATA sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum