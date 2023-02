Werbung

Mit einer älteren Firmware-Version bereiten nun auch Samsungs 980-Pro-SSDs Probleme, die dazu führen können, dass sich das Laufwerk zum Schutz in den Read-Only-Mode versetzt. Dies ist dann auch nicht mehr umkehrbar. Bisher noch nicht betroffene Nutzer dieser SSD-Serie können und sollten schnellstmöglich die Firmware aktualisieren.

Der System-Zusammensteller Puget Systems hat gestern die Meldung auf der eigenen Webseite verbreitet, dass Samsungs beliebte 980-Pro-SSD (Hardwareluxx-Test) in den Read-Only-Modus versetzt wird. Generell soll dies gerade auf das große 2-TB-Modell zutreffen. Im Detail sind die SSDs mit der inzwischen veralteten Firmware 3B2QGXA7 betroffen. In der Windows-Datenträgerverwaltung ist in diesem Fall unterhalb der Speicherkapazität der Zusatz "Read Only" sichtbar, was somit bedeutet, dass keinerlei Daten mehr auf dem Laufwerk geschrieben werden (können). Demnach wird es auch schwierig, mit diesem Datenträger das Betriebssystem zu starten.

Die aktuelle Firmware 5B2QGXA7 ist bereits seit einem Jahr verfügbar und damit nicht neu veröffentlicht worden. Sofern sich die 980-Pro-SSD bereits im Read-Only-Modus befindet, wird ein Firmware-Update auf Version 5B2QGXA7 das Problem nicht mehr lösen und verbleibt dort. Betroffene sollten das Laufwerk in diesem Fall an einem anderen PC anschließen und die Daten sichern. Generell kann man nicht oft genug schreiben, dass ein Backup zu empfehlen ist. Auch ist ein Versuch, das Laufwerk bei Samsung inklusive Screenshots gegen ein neues Exemplar auszutauschen, recht erfolgsversprechend und sollte in jedem Fall probiert werden.

Sollte die eigene 980-Pro-SSD auf dem Firmware-Stand mit Version 4B2QGXA7 sein, so gibt Puget Systems Entwarnung, betroffen ist laut dem Unternehmen ausschließlich die Firmware-Version 3B2QGXA7, was Samsung auch bestätigt hat. Das Firmware-Update kann mittels der Samsung-Magician-Software aktualisiert werden.

Ganz klar ist so ein Fehler gerade für Samsung nicht gern gesehen, aber immerhin lassen sich die Daten noch lesen und sind nicht unwiederbringlich verloren. Das Vertrauen in Samsung dürfte bei einigen Anwendern dennoch etwas sinken. Gerade auch wegen den bekanntgewordenen Problemen mit den 990-Pro-SSDs (Hardwareluxx-Test). Als Fehler hatte sich gezeigt, dass der Health-Status zu schnell absinkt.