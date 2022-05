Seagate präsentiert neue externe Festplatten im Star-Wars-Design

Bereits im Februar 2022 haben wir über eine weitere Sonderedition von Seagates externer PlayStation-Festplatte berichtet. Nach Marvel’s Avengers sowie Last of Us Part 2 und Horizon Forbidden West folgt nun passend zum 4. Mai eine Star-Wars-Special-Edition. Die Edition umfasst nicht nur ein Design sowie einen Formfaktor, sondern enthält zahlreiche Variationen. Dies betrifft nicht nur externe, sondern auch interne Speicherlaufwerke.

Die externen Festplatten kommen mit einer RGB-Beleuchtung und einer Kapazität von 2 TB. Neben einem Grogu-Design gibt es besagte Platte auch mit einem Mandalorian- sowie Boba-Fett-Anstrich. Preislich liegen die neuen externen Star-Wars-Festplatten bei rund 130 Euro.

Zusätzlich kann die bereits bekannte Beskar-Ingot-DriveExterne-Special-Edition-FireCuda-Festplatte mit 2 TB erworben werden. Diese ist etwas schlichter gehalten und wird Blau beleuchtet. In der gleichen Optik steht zudem eine FireCude NVMe-SSD zur Verfügung. Besagte NVMe-SSD ist in den Größen 1 TB und 500 GB erhältlich. Auch eine SATA-SSD kann erworben werden. Diese ist mit Kapazitäten von 2 TB beziehungsweise 1 TB verfügbar.