Seagate: Externe Festplatte für die PlayStation 5 und 4

Dass der interne Speicher von Sonys PlayStation 5 für heutige Verhältnisse zu gering ausfällt, haben wir bereits in unserem Test der PS5 festgestellt. Mittlerweile lässt sich die Sony-Konsole allerdings beim Speicher problemlos erweitern, somit sollte den Gamern der Platz vorerst nicht ausgehen. Wer hingegen trotz zusätzlicher NVMe-SSD an seine Grenzen stößt, hat nun die Möglichkeit, mit der externen Festplatte "Game Drive" von Seagate den Speicher der eigenen Konsole zu erweitern.

Die externen Platten sind ein offizielles PlayStation-Lizenzprodukt und sowohl mit der PS5 als auch der PS4 kompatibel. Neben der Standard-Version gibt es noch eine Horizon Forbidden West Limited Edition. Diese unterscheidet sich nicht nur beim Design, sondern auch bei der maximalen Kapazität. Während die normale Game Drive entweder mit 2 TB oder 4 TB erhältlich ist, kann die Limited-Edition mit 2 TB oder 5 TB erworben werden.

Bereits in der Vergangenheit veröffentlichte Seagate limitierte Varianten seiner externen Festplatte. Die USB-3.2.Gen1-HDDs können im Design von Last of Us Part II oder Marvel’s Avengers erworben werden. Jedoch gibt es besagte Festplatten nur mit einer Kapazität von 2 TB.

Zum möglichen Liefertermin gibt es bislang noch keine offiziellen Informationen. Alle Interessierten können sich auf der Seagate-Webseite registrierten und werden benachrichtigt, sobald sich die HDDs bestellen lassen.