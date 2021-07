Gigabyte Aorus Extreme: NVMe-RAID0 erreicht 32 TB und 28 GB/s

Einige Mainboard-Hersteller bieten optionale PCI-Express-Erweiterungskarten an, auf die bis zu vier NVMe-SSDs montiert werden können. Diese SSDs bekommen dann jeweils vier PCI-Express-Lanes zur Verfügung gestellt und werden über die 16 Lanes der Erweiterungskarte an das System angebunden. Auf einer ASUS HYPER M.2 x16 Gen4 Card haben wir uns die Leistung von vier WD_Black SN850 angeschaut.

Nun hat Gigabyte die AORUS XTREME Gen4 AIC SSD vorgestellt. Bei dieser handelt es sich ebenfalls um eine PCI-Express-Erweiterungskarte, bei der aber gleich acht SSDs zum Einsatz kommen, denen dann jeweils zwei Lanes zur Verfügung stehen. Gigabyte verbaut SSDs mit einer Kapazität von 4 TB (4 TB AORUS Gen4 7000) und kommt bei acht Laufwerken somit auf eine Gesamtkapazität von 32 TB. Die SSDs setzen auf einen Phison PS5018-E18 Controller.

Gigabyte zeigt auch gleich die Datenrate für sequentielle und zufällige Zugriffe und kommt dabei für das Lesen von Daten auf 28 GB/s und für das Schreiben von Daten auf 26 GB/s.

Um die Kühlung der acht SSDs gewährleisten zu können, verwendeten die Hersteller solcher Erweiterungskarten Kühlkörper, welche die SSDs abdeckten und versahen die Karte selbst auch mit einem Lüfter. Bei der AORUS XTREME Gen4 AIC SSD kommen gleich zwei Axiallüfter zum Einsatz – sogar solche mit einem relativ großen Durchmesser. Da sich offenbar vier der acht SSDs auf der Rückseite des PCBs befinden, kommt hier auch eine massive Backplate zum Einsatz. Zusammen mit dem großen Aluminium-Kühlkörper will Gigabyte damit gewährleisten können, dass es zu keiner Zeit zu einer thermischen Drosselung kommt.

Gleich zehn Temperatursensoren überwachen die Temperaturen der AORUS XTREME Gen4 AIC SSD. Die SSDs selbst verfügen auch noch über eigene Sensoren. Über den AORUS Storage Manager können die Temperaturen überwacht und die gewünschten RAID-Modi eingestellt werden. In der Software können zudem drei Profile für die Lüfter festgelegt werden. Auch wenn es sich um eine PCIe-4.0-Erweiterungskarte handelt, kann diese auch in einem PCIe-3.0-Slot betrieben werden. Für PCI-Express 3.0 liegt das theoretische Maximum für 16 Lanes bei 15,754 GB/s, für PCI-Express 4.0 bei eben 31,508 GB/s und mit den 28 GB/s kommt die RAID-SSD ja schon recht nahe an dieses Maximum.

Derzeit gibt es noch keine Informationen zum Preis oder der Verfügbarkeit der AORUS XTREME Gen4 AIC SSD. Hierzulande gibt es die eingesetzte AORUS Gen4 7000 nur in der Variante mit 2 TB.