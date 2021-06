4 TB und bis zu 7.300 MB/s: Seagate stellt die FireCuda 530 vor

Der Hersteller Seagate wird heute bei seinem virtuellen Gaming-Event SG21 die PC-Gaming-SSD FireCuda 530 offiziell vorstellen. Die neue SSD verfügt über eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.300 MB/s. Außerdem besitzt diese einen von Seagate validierten Phison-E18-Controller und den neuesten 3D-TLC-NAND. Des Weiteren bietet der Hersteller eine Variante der FireCuda 530 an, die über einen von EKWB entwickelten Kühlkörper verfügt, bei dem die Kühlrippen durch einen massiven Aluminiumblock mit einer fein strukturierten Oberfläche ersetzt wurden.

Die FireCuda 530 ist mit einer Kapazität von bis zu 4 TB und einer Langlebigkeit von 1,8 Mio. MTBF sowie bis zu 5.100 TBW erhältlich. Zudem bietet die SSD drei Jahre lang den Rescue-Data-Recovery-Service und eine beschränkte Garantie über fünf Jahre. Außerdem beinhaltet die FireCuda SSD Seagate SeaTools und DiscWizard.

“Das ist die schnellste und leistungsstärkste Gaming-SSD von Seagate. Wir präsentieren sie auf unserem ersten virtuellen Gaming-Event SG21, um ein Zeichen zu setzen“, sagt Jeff Fochtman, Senior Vice President für Marketing bei Seagate Technology. “Mit der neuen FireCuda 530, unseren Event-Partnern und -Gästen bringen wir Gaming auf das nächste Level.“

“Für uns war es eine spannende Herausforderung, einen Kühlkörper zu entwickeln, der Design und Funktionalität vereint. Ein Produkt mit einem flachen Profil für kompakte Builds und erstklassige Wärmeableitung. Zugleich sollte der Kühlkörper das elegante Design beibehalten, für das die Seagate FireCuda-Reihe und EKWB bekannt sind“, erklärt Kat Silberstein, Chief Executive Officer Amerika bei EKWB.

Die Seagate FireCuda 530 kommt laut dem Hersteller ab Ende Juli 2021 in den Einzelhandel. Für die 500-GB-Version werden rund 152 Euro fällig. Wer die 1-TB-Variante sein Eigen nennen will, muss knapp 270 Euro auf den Tisch legen. Die SSD in einer Größe von 2 TB liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 568 Euro. 4 TB kosten 1.110 Euro. Bei der FireCuda 530 mit Kühlkörper liegt die UVP etwas höher. Hier werden 180 Euro (500 GB) beziehungsweise 305 Euro (1 TB) sowie 640 Euro (2 TB) und 1.180 Euro (4 TB) fällig.