Gewinnspiel: Wir verlosen zwei IronWolf-Festplatten mit je 10 TB von Seagate!

Ostern naht - und so auch unser Ostergewinnspiel in diesem Jahr. Während letzteres am 29. März startet, haben wir ein schönes Warm-Up für Euch. In Zusammenarbeit mit Seagate verlosen wir ab sofort ein richtig dickes Festplatten-Paket für die NAS-Systeme unserer Leser. Mit etwas Glück kann man gleich zwei IronWolf-Festplatten des Herstellers mit jeweils 10 TB Speicher gewinnen! Das ist doch ein schönes Vorab-Osterei!

Die beiden 3,5-Zoll-Festplatten wurden speziell für den Dauerbetrieb entwickelt und sind damit prädestiniert für den Einsatz in einem NAS-System. Um die hohe Datendichte zu erreichen, setzt Seagate auf eine Helium-Füllung. Das hat weitere Vorteile: Aufgrund der deutlich geringeren Dichte gegenüber Luft ist die Wechselwirkung zwischen den rotierenden Plattern und dem Füllgas geringer, womit dieses die Platter weniger bremst und so die Leistungsaufnahme des Spindelmotors reduziert. Weiterhin reduzieren sich die Kräfte, die auf Platter und Aktoren wirken, womit diese letztendlich dünner ausgeführt und näher beieinander positioniert werden können. Das 3,5-Zoll-Format wird bei der Seagate IronWolf somit maximal ausgenutzt.

Beide Laufwerke setzen auf jeweils sieben Plattern, die mit schnellen 7.200 RPM arbeiten, und verfügen über einen 256 MB großen DRAM-Cache-Speicher. So sollen Datenübertragungsraten von bis zu 210 MB pro Sekunde erreicht werden. Angeschlossen werden die beiden IronWolf-Festplatten natürlich per SATA III. Seagate verspricht eine sparsame Leistungsaufnahme von rund 5,0 bis 7,8 W und gewährt drei Jahre Garantie.

Natürlich unterstützen die HDDs das IronWolf Health Management, worüber in kompatiblen NAS-Geräten alle wichtigen Systemparameter ausgelesen werden können, um einen etwaigen Ausfall und einen damit verbundenen Datenverlust vorbeugen zu können.

Technische Daten Hersteller Seagate Serie IronWolf Modellnummer ST10000VN0004 Homepage www.seagate.com Preis ca. 300 Euro Formfaktor 3,5 Zoll Kapazität 10 TB (7 Platter) Schnittstelle SATA 6 GBit/s Sektorgröße 512e Umdrehungsgeschwindigkeit 7.200 U/min Cache-Größe 256 MB Leistungsaufnahme (Idle/Aktiv) 5,0 W / 7,8 W Bitfehlerrate (UBER) 1 per 10^15 Workload (pro Jahr) / 24x7-Freigabe 180 TB, ja Einsatzgebiet NAS bis 8 HDDs Herstellergarantie 3 Jahre Besonderheiten Helium-Füllung

Im Einzelhandel schlägt ein einzelnes Laufwerk der Seagate IronWolf 10TB derzeit mit knapp unter 300 Euro zu Buche. Das Paket hat somit einen Gesamtwert in Höhe von fast 600 Euro! Ein glücklicher Hardwareluxx-Leser kann das Festplatten-Duo jetzt mit etwas Glück gewinnen.

Gewinnspiel

Ein Paket aus zwei IronWolf-Festplatten mit 10 TB verlosen wir in diesem Gewinnspiel. Hierfür muss folgende Aufgabe erfüllt werden:

Die Teilnahme von Mitarbeitern der veranstaltenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erlaubt uns der Gewinner, ihn nach der Auslosung zu kontaktieren. Wir erfragen dann seine Adresse und übermitteln diese dann an den Hersteller, um das Produkt zusenden zu können. Das Los entscheidet. Die Angaben werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht. Sämtliche eingesendeten Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Teilnahmeschluss ist der 14. März 2021, 23:59 Uhr.

P.S.: Falls ihr das Teilnahmefeld nicht seht, müsst ihr Euren Adblocker ausschalten.