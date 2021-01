Intel stellt reine Optane-Memory-Laufwerke für Endkunden ein

Per Product Change Notification (PCN) hat Intel seine Kunden darüber informiert, dass die meisten der SSDs für Endkunden mit Optane-Memory eingestellt werden. Dies betrifft die Optane 905P, Optane 900P und den Hybriden aus Optane Memory und klassischem NAND die Optane H10. Mitte Januar nimmt Intel die letzten Bestellungen entgegen. Einzig die aktuellste Optane H20 wird weiter fortgesetzt, diese wird aber erst im zweiten Quartal 2021 verfügbar sein.

Intel beschreibt und begründet das Vorgehen in der PCN wie folgt:

"Intel will not provide a new large capacity Optane Memory SSD as a transition product for the client market segment. Intel will focus on the new Optane Memory H20 with Solid State Storage for the client market segment."

Die Optane-800- und Optane-900-Serie wird somit vorerst die letzte ihrer Art sein. Während diese SSDs als PCI-Express-Erweiterungskarte und U.2-Laufwerk waren, ist die Optane H20 eine SSD im M.2-Format, die einen großen QLC-3D-NAND mit dem Optane Memory kombiniert. Zum Einsatz wird diese hauptsächlich in Notebooks kommen, während einige OEMs sie auch für Desktop-Systeme verwenden. Der Optane-Speicher dient dabei als schneller Cache, während der NAND wie in jeder anderen SSD fungiert.

Intels Speichergeschäft befindet sich derzeit im Umschwung. Erst kürzlich trennte sich Intel von seiner NAND-Sparte und verkaufte diese an SK Hynix. Die Übernahme ist allerdings noch nicht abgeschlossen.

Auf dem Memory and Storage Day im Dezember stellte Intel seine Produktstrategie für das Jahr 2021 vor. Darin konzentriert sich Intel schon hauptsächlich auf das Servergeschäft. Diese Strategie setzt sich mit der Einstellungen der Endkunden-Version der Optane-SSDs nun fort. Im Servermarkt sieht Intel offenbar eine größere Chance für den Optane Memory, der in Form des Optane DC Persistent Memory als Zwischenlösung von DRAM und schnellen SSDs gesehen wird. Den Optane-Speicher selbst wird Intel weiterhin In-House fertigen und hier arbeitet man auch schon an den nächsten Generationen.