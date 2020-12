Intel stellt neue Optane-, TLC- und QLC-SSDs vor

Auf dem Memory and Storage Day hat Intel einige Neuigkeiten aus dem Bereich der NAND- und Optane-Speicherbereichs vorgestellt. Zwei Punkte spielten im Lauf der Veranstaltung eine wichtige Rolle. Zum einen erklärte Intel noch einmal den Verkauf der NAND-Flash-Sparte an SK Hynix. Bis 2025 soll dieser abgeschlossen sein. Zum zweiten will Intel den eigenen Optane-Speicher weiter in den Fokus rücken.

Zu den Neuheiten gehört die Optane SSD P5800X mit der zweiten Generation des Optane-Speichers, der hier in Form einer PCI-Express-4.0-SSD umgesetzt wird. Die Optane SSD P5800X soll um den Faktor drei schneller sein als ihr Vorgänger, die Optane SSD P4800X. Der verbesserte Optane-Speicher ist einer der Punkte, der zur höheren Leistung beiträgt. Ein weiterer ist die Tatsache, dass die Optane SSD P5800X per PCIe 4.0 mit vier Lanes angebunden ist und damit auch die Voraussetzungen für einen hohen Datendurchsatz hat. Intel spricht von 7,2 bzw. 6,2 GB/s für das Lesen und Schreiben von Daten. Für 4K-Daten liegen die IOPS bei 1,5 Millionen. Für 512Byte-Zugriffe sind es sogar 4,6 Millionen IOPS.

Ein Faktor, der bei den Optane-SSDs eine besondere Rolle spielt, ist die Umstand, dass sie bei hohen Datenraten noch niedrige Latenzen im Bereich von 10 bis 100 ns vorzuweisen haben. Während die Latenzen bei klassischen SSDs von 100 ns mit zunehmender Bandbreite immer weiter ansteigen, bleiben sie bei der Optane SSD P5800X selbst bei 8 GB/s noch im niedrigen Bereich.

Die DWPD (Drive Writes Per Day) gibt Intel mit 100 an. Die Kapazität der SSD beträgt je nach Modell 400 GB, 800 GB, 1,6 TB oder 3,2 TB.

Als Nachfolger der Optane Memory H10 präsentiert Intel die Optane Memory H20. Hier kommt ebenfalls die neue Generation des Optane-Speichers zum Einsatz, der an dieser Stelle weiterhin mit QLC-3D-NAND kombiniert wird. Der Optane-Speicher ist immer 32 GB groß, der zusätzliche NAND 512 GB oder 1 TB. Die Anbindung der SSD verbleibt bei PCIe 3.0 x4. Ab dem zweiten Quartal 2020 soll die H20 erhältlich sein, bzw. wird ab dann von Systemanbietern verbaut.

Reine NAND-SSDs gibt es auch

Aber nicht nur der Optane-Speicher oder dessen Kombination mit klassischem NAND standen auf dem Memory and Storage Day im Fokus – auch "klassische" SSDs stellt man vor. Dazu gehört die Intel 3D NAND SSD 670p, die mit dem neuen 144-Layer QLC-NAND ausgestattet ist und für den Einsteiger-Bereich bei den SSDs gedacht ist.

Die Intel SSD D7-P5510 ist die erste 144-Layer TLC-NAND SSD, die noch in diesem Quartal verfügbar sein soll. Die U.2-SSD wird es mit einer Speicherkapazität von 3,84, bzw. 7,68 TB geben.

Auf den gleichen Speicher setzt die Intel SSD D5-P5316. Sie wird in der ersten Jahreshälfte 2021 verfügbar sein und im U.2- und E1.L-Format auf den Markt kommen. Die Kapazitäten belaufen sich auf 15,36 und 30,72 TB.