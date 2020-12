Neuer Lesertest: Testet die Crucial P5 mit 2 TB!

In Zusammenarbeit mit Crucial suchen wir ab sofort fünf Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die die derzeit schnellste NVMe-SSD des Herstellers einmal bei sich zu Hause ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum als kleines Dankeschön für die Mühen auch behalten wollen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt fünf Exemplare der Crucial P5 mit jeweils 2 TB Speicherplatz. Sie wurde erst im September offiziell vorgestellt und stellt seitdem das Flaggschiff unter den NVMe-SSDs des Herstellers dar. Natürlich setzt Crucial ausschließlich auf Komponenten aus dem eigenen Hause, bzw. des Mutterkonzerns Micron. So kommt der DM01B2-Controller zu Einsatz, der den Speicher mit acht Kanälen befeuert und mit maximal vier PCIe-3.0-Lanes kommuniziert.

An dessen Seite steht ein 2 GB großer LPDDR4-RAM, um die Daten letztendlich schnell auf den TCL-NAND der Crucial P5 schreiben zu können, was letztendlich im Falle der 2-TB-Version mit bis zu 3.400 MB/s beim Lesen und 3.000 MB/s beim Schreiben passieren soll. Bei zufälligen Lese- und Schreibzugriffen soll das M.2-2280-Laufwerk 430k respektive 500k IOPS erreichen können.

Eine hohe Lebenszeit garantiert die TWB von stolzen 1,2 PB sowie eine Garantiezeit von fünf Jahren. Die Crucial P5 ist mit Kapazitäten von 250 GB, 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich und bringt im Lieferumfang auch Acronis True Image mit sich, das beim Wechsel des Haupt-Datenträgers im System unterstützend zur Seite steht.

Die Teilnehmer unseres Lesertests dürfen sich über das 2-TB-Modell und damit über das Flaggschiff freuen, das im Preisvergleich derzeit ab einem Preis von knapp unter 300 Euro gelistet wird. In unserem eigenen Test konnte das Laufwerk in Sachen Performance durchaus überzeugen.

Herstellerangaben der Crucial P5 Modell Crucial P5 (2 TB)

Controller Micron DM01B2 Cache DRAM (1/2 GB LPDDR4) NAND Micron 96-Layer 3D TLC Kapazität 200 GB

500 GB

1 TB

2 TB sequentielle Lese/Schreibrate 250 GB Read/Write: 3.400 MB/s / 1.400 MB/s

500 GB / 1 TB / 2 TB Read/Write: 3.400 MB/s / 3.000 MB/s Total Bytes Written (TBW) 250 GB: 150 TB

500 GB: 300 TB

1 TB : 600 TB

2 TB: 1,2 PB MTBF 1,8 Millionen Stunden Garantie Fünf Jahre Preis Etwa 299 Euro (2 TB)

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 20. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit Crucial teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Crucial!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. Dezember 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. Dezember 2020

Testzeitraum bis 24. Januar 2021

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Crucial sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum