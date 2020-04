Ehemals Toshiba: KIOXIA gibt Markennamen der Consumer-SSDs bekannt

Frei nach dem Motto Uplifting the world with memory möchte KIOXIA (ehemals Toshiba) das Flash-Speicher-Segment ausbauen. Zunächst wurden die von Toshiba vorgesehen Produktbezeichnungen nicht überarbeitet, doch dies wird sich ab sofort ändern, wie KIOXIA nun bekanntgegeben hat. Von nun an werden sämtliche Flash-Produkte, wie SSDs , USB-Sticks und Speicherkarten unter dem Produktnamen Exceria geführt.

KIOXIA hat im professionellen Umfeld bereits die Produktnamen geändert, sodass nun schließlich noch die Endkunden-Modelle folgen. So hört nun die TR200-SATA-SSD auf die Bezeichnung Exceria SATA. Aus RC500 (NVMe SSD) wird nun Exceria und aus RD500 wird nun die Bezeichnung Exceria Plus NVMe. Ferner hat man uns zu verstehen gegeben, dass Exceria ohne Zusatz für den Einstieg gedacht ist, währenddessen Exceria Plus der Mittelklasse mit höherer Performance entspricht. Der High-End-Bereich wird künftig unter der Modellbezeichnung Exceria Pro geführt.

alte Bezeichnung neue Bezeichnung Toshiba OCZ TR200 KIOXIA Exceria SATA KIOXIA RC500 KIOXIA Exceria KIOXIA RD500 KIOXIA Exceria Plus







KIOXIA Exceria SATA KIOXIA Exceria KIOXIA Exceria Plus Schnittstelle SATA 6 GBit/s PCIe 3.0 x4 Protokoll AHCI NVMe 1.3c Bauweise 2,5 Zoll M.2 (8 cm) NAND-Typ TLC 3D Controller Phison PS3111-S11 Toshiba Kapazitäten 240 GB

480 GB

960 GB 250 GB

500 GB

1.000 GB 500 GB

1.000 GB

2.000 GB TBW 60 TB

120 TB

240 TB 100 TB

200 TB

400 TB 200 TB

400 TB

800 TB seq. Lesen/Schreiben 555/540 MB/s 1,7/1,2 GB/s

1,7/1,6 GB/s

1,7/1,6 GB/s 3,4/2,5 GB/s

3,4/3,2 GB/s

3,4/3,2 GB/s Garantie drei Jahre fünf Jahre

Der Übersicht halber haben wir alle SSDs unter neuer Bezeichnung in einer Tabelle zusammengefasst. Während der Großteil der genannten Kapazitäten stets übernommen wurde, kommen bei der Exceria die 1-TB- und bei der Exceria Plus die 2-TB-Variante neu hinzu. Um die Differenzierung noch mehr zu verdeutlichen, setzt KIOXIA zusätzlich auf eine farbliche Kennzeichnung. So sind die Kioxia Exceria SATA mit grüner, die Exceria mit orangener und die Exceria Plus mit blauer Farbe gekennzeichnet.

KIOXIA möchte bis zum zweiten Quartal 2020 die neuen Flash-Speicher-Produkte unter der neuen Exceria-Flagge mit farblicher Kennzeichnung am Markt etablieren.