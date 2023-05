Werbung

Mit der ASUS ROG Strix Scope II 96 stellt ASUS auf der Computex 2023 die erste ROG-Tastatur mit 96-Prozent-Layout vor. Die kabellose Gaming-Tastatur erhält zudem die neuen ROG NX Snow-Switches und eine besondere Dämpfung.

Ziel des 96-Prozent-Layouts ist die Beibehaltung der wichtigsten Funktionstasten und des Ziffernblocks bei möglichst kompakter Bauweise. Dafür rutschen die Tastenbereiche stärker zusammen als bei einer Tastatur mit Standardlayout. ASUS nutzt die ROG Strix Scope II 96 zudem, um die neuen ROG NX Snow-Schalter zu verbauen. Die hot-swappable Switches betätigen sich linear und lösen bei 53 g Betätigungskraft und nach 1,8 mm aus. Sie sind vorgeschmiert und sollen sich so besonders flüssig betätigen lassen. Auf den Schaltern können PBT Doubleshot- oder UV-beschichtete ABS-Tastenkappen sitzen. Dank einer Kreuzaufnahme können auch Tastenkappen anderer Hersteller genutzt werden.

ASUS nutzt dämpfenden Schaumstoff sowohl bei jeder einzelnen Taste als auch unter dem PCB. Äußerlich wird die ROG Strix Scope II 96 durch einen Aluminiumrahmen aufgewertet. Die Tastatur wird kabellos per ROG SpeedNova angebunden. Diese optimierte 2,4-GHz-Verbindung soll Latenzen minimieren. Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 1.500 Stunden angegeben. Mit aktiver Aura Sync RGB-Beleuchtung sinkt die Laufzeit deutlich, und zwar auf etwa 90 Stunden. Der neue ROG OMNI-Empfänger kann in Kombination mit mehreren kabellosen Geräten genutzt werden. Alternativ ist es möglich, die Tastatur per Bluetooth zu koppeln oder auch mit einem USB-Kabel zu nutzen.

Die neue ASUS-Tastatur unterstützt On-the-fly-Makroaufnahme. Zahlreiche Funktionen wie z.B. Anpassungen an der Beleuchtung sind auch ohne Software nutzbar. So kann die RGB-Beleuchtung auch über den Akkustatus informieren. Das Media-Kontrollrad erlaubt die Steuerung unterschiedlicher Funktionen. Es regelt nicht nur die Lautstärke, sondern kann z.B. auch zur Beleuchtungssteuerung genutzt werden. Die einzelnen Tasten werden individuell beleuchtet. Unter der Leertaste sitzen sogar gleich drei LEDs, die das ROG “Fearless Eye”-Logo dieser Taste gleichmäßig ausleuchten sollen.

Zu Preis und Verfügbarkeit der ROG Strix Scope II 96 macht ASUS noch keine Angaben.