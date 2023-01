Werbung

ASUS Republic of Gamers nutzt die CES und das "ROG For Those Who Dare Maxed Out Event", um eine ganze Reihe von neuen Eingabegeräten und einen markanten Gaming-Stuhl zu enthüllen. Bei den Eingabegeräten fallen zum Teil integrierte OLED-Displays auf, die eine invididuelle Gestaltung ermöglichen.

ROG Azoth: Kompakte Tastatur mit OLED-Display und austauschbaren Switches

Mit der ROG Azoth kommt eine mechanische Tastatur im 75-Prozent-Format auf den Markt, die besonders individualisierbar sein soll. Optisch anpassbar ist das integrierte 2-Zoll-OLED-Display. Es kann Systeminformationen, Animationen, angepasste Einstellungen oder auch eine Audio-Visualisierung anzeigen. Funktional soll der Nutzer vor allem bei den Switches flexibel sein. Die verbauten ROG-NX-Schalter sind Hot-Swap-fähig und können einfach ausgetauscht werden. Zudem liegt ein Lube-Kit bei, mit dem das Tippgefühl angepasst werden kann. Nachhallgeräusche sollen durch Silikonschaum unterbunden werden. Auf den Schaltern sitzen abnehmbare ROG PBT-Double-Shot-Tastenkappen. Die ROG Azoth kann wahlweise per SpeedNova 2,4 GHz Wireless-Technologie, Bluetooth oder USB-Kabel mit dem PC oder Mac verbunden werden. Ihre Standfüße sind so verstellbar, dass drei Neigungswinkel zur Wahl stehen.

Laut ASUS wird die ROG Azoth noch im Januar für 299 Euro verfügbar werden.

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition: Kabelloses E-Sports-Leichtgewicht

Die ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming-Maus wurde als leichtgewichtige Maus für ambitionierte Spieler entwickelt. Das 54-g-Leichtgewicht soll sich besonders gut für den FPS-Einsatz eignen. Ihr Gehäuse wird aus einem biobasierten Nylonmaterial gefertigt. Darin versteckt sich ein ROG AimPoint-Sensor mit 36.000 DPI. Die verbauten ROG Micro Switches sollen 70 Millionen Klicks überdauern. Der Spieler kann sich durch die Aim Lab Settings Optimizer Software analysieren lassen. Sie soll dabei helfen, die jeweils bestmögliche Einstellungs-Kombination zu finden.

Auch die ROG Harpe Ace Aim Labs soll noch im Januar verfügbar werden. Die UVP liegt bei 159,90 Euro.

ROG Hone Ace Aim Lab Edition Mauspad: Die passende Unterlage

ASUS ordnet die ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming-Maus und die ROG Falchion Ace 65 % Gaming-Tastatur in die ROG Ace-Kollektion ein - und ergänzt diese Kollektion durch das ROG Hone Ace Aim Lab Edition Mauspad. Es soll ebenfalls vor allem für FPS-Spieler entwickelt worden sein. Die Hybrid-Stoffoberfläche bietet laut ASUS optimale Reibung für präzises Feedback. Eine Nanobeschichtung soll Wasser, Öl und Staub abweisen. Das Mauspad misst 508 x 420 mm.

Zum Verkaufsstart im Januar soll das ROG Hone Ace Aim Labs 35,90 Euro kosten.



ROG Raikiri und ROG Raikiri Pro: Controller mit oder ohne OLED-Display

Mit dem ROG Raikiri Pro kommt laut ASUS der erste Xbox-lizenzierte Tri-Mode-Controller auf den Markt. Spieler können ihn wahlweise per 2,4 GHz Funk, Bluetooth oder USB-C-Kabel verbinden - und zwar mit ihren PCs oder Xbox-Next-Gen-Konsolen. Das integrierte OLED-Display zeigt Bilder, Texte und Animationen eigener Wahl an. Es kann zudem über Ladestatus, Mikrofon-Stummschaltung oder Profile informieren. Der Profilwechsel gelingt auch mitten im Spiel über zwei Profiltasten. Die Tastenbelegung kann über die Armoury Crate Software angepasst werden. Der Controller bietet physische Trigger-Locks zum Anpassend des Anschlags der Trigger. Ein integrierter ESS DAC soll für eine hohe Klangqualität sorgen. Alternativ zum ROG Raikiri Pro gibt es mit dem ROG Raikiri eine etwas einfacher ausgestattete, kabelgebundene Variante ohne Display.

Der ROG Raikiri soll im ersten Quartal 2023 für 119,90 Euro auf den Markt kommen. Wenn der ROG Raikiri Pro im zweiten Quartal folgt, soll er 189,90 Euro kosten.

ROG Destrier Ergo Gaming Chair: Ergonomischer Kommandostuhl

Der ROG Destrier Ergo Gaming Chair fällt vor allem durch sein futuristisches Design mit sichtbarem Exoskelett auf. Er soll mit Kopf- und Lendenwirbelstütze und den gepolsterten Armlehnen aber auch komfortabel sein. Ein abnehmbares Akustikpanel schützt laut ASUS vor Ablenkungen von den Seiten. Gefertigt wird der Stuhl aus einem Aluminiumrahmen, luftigem Meshgewebe und PU-Schaum.

Unter den neuen Produkten ist der ROG Destrier Ergo Gaming Chair das mit Abstand teuerste. Er soll 919 Euro kosten und im ersten Quartal verfügbar werden.