Razer Basilisk V3 Pro: Die bisher fortschrittlichste Razer-Maus

Mit der Basilisk V3 Pro hat Razer eine neue Gaming-Maus vorgestellt. Dabei bewirbt der Hersteller sie als seine bisher fortschrittlichste Maus. Geboten werden unter anderem ein HyperScroll Tilt Wheel, Razer Optical Mouse Switches Gen-3, 10+1 Tasten, ein Razer Focus Pro 30K Optical Sensor, und drahtloses Laden mit optionalem Zubehör.

Im Razer-Sortiment ordnet sich die Basilisk V3 Pro damit oberhalb der Basilisk V3 ein. Mit diesem Modell wurde das HyperScroll Tilt Wheel eingeführt, bei dem zwischen mehreren Modi gewechselt werden kann. Der taktile Scroll-Modus bietet ein spürbares Feedback des Mausrads und soll besonders präzise arbeiten. Im Free-Spin-Scroll-Modus kann hingegen flüssig und schnell gescrollt werden. Zwischen den Modi wird per Knopfdruck oder automatisch per Smart-Reel-Modus gewechselt. Dieser Modus schaltet bei schnellerem Scrollen automatisch in den Freilauf-Modus.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Optisch fällt die Basilisk V3 Pro vor allem mit ihrer 13-Zonen-Chroma-Beleuchtung einschließlich einer Unterbodenbeleuchtung auf. Die Form der 130 x 75,4 x 42,5 mm großen und 112 g schweren Maus ist laut Razer für unterschiedliche Griffstile geeignet. Die 10+1-Tasten können frei belegt und damit an unterschiedliche Vorlieben angepasst werden. Herzstück der Basilisk V3 Pro ist ein Razer Focus Pro 30K Optical Sensor mit 30.000 DPI, bis zu 750 IPS und bis zu 70 G maximaler Mausbeschleunigung. Er unterstützt AI-Funktionen wie Smart Tracking, Motion Sync und Asymmetric Cut-off. Den gleichen Sensor verbaut Razer in der deutlich leichteren DeathAdder V3 Pro.

Die Razer Optical Mouse Switches Gen-3 sollen Doppelklick-Problemen und Debounce-Verzögerungen vorbeugen, sich gleichzeitig aber taktil anfühlen. Razer gibt eine Lebensdauer von 90 Milionen Klicks an. Die Basilisk V3 Pro kann dank Razer HyperSpeed Wireless kabellos genutzt werden. Dabei können sowohl die Maus als auch eine geeignete Razer-Tastatur über einen einzelnen Dongle betrieben werden. Alternativ ist eine Anbindung über Bluetooth, bzw. USB-C möglich. In Kombination mit dem optionalen HyperPolling Wireless Dongle oder dem Mouse Dock Pro ist ein Betrieb mit einer Abfragerate von 4.000 Hz möglich.

Generell scheint Razer zunehmend auf optionales Zubehör zu setzen. Das Mouse Dock Pro bietet neben einem integrierten HyperPolling 4K Hz Transceiver und einer Razer-Chroma-RGB-Beleuchtung mit acht Zonen auch kabelloses Laden für die Maus. Ein Wireless-Charging-Puck gehört zum Lieferumfang. Alternativ wird er separat angeboten und kann dank Qi-Unterstützung mit anderen Qi-Ladegeräten genutzt werden.

Razer ruft für die Basilisk V3 Pro eine UVP von 179,99 Euro auf. Das Mouse Dock Pro soll 99,99 Euro und der Wireless Charging Puck 24,99 Euro kosten. Zusätzlich gibt es Bundle-Angebote. Maus + Wireless Charging Puck kosten 193,99 Euro. Maus und Mouse Dock Pro gibt es schließlich für 242,99 Euro. Die neuen Produkte sind laut Razer ab sofort verfügbar.