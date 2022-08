Razer DeathAdder V3 Pro: Hyper Hyper - und Aufpreis für maximalen Speed

Die DeathAdder-Serie ist laut Razer die erfolgreichste Mausserie des Unternehmens. Mit der DeathAdder V3 Pro kommt nun ein Top-Modell auf den Markt, das unter anderem mit Razer HyperSpeed Wireless-Technologie und (aufpreispflichtiger) Razer HyperPolling-Technologie überzeugen soll. Besonders bemerkenswert ist aber auch, dass die Maus eine massive Abspeckkur durchlaufen hat.

Die erste DeathAdder kam 2006 auf den Markt. Seitdem hat Razer eigenen Angaben zufolge über 15 Millionen DeathAdder verkauft - und will an diesem Erfolg auch mit der neuen DeathAdder V3 Pro anknüpfen. Dabei nimmt man durchaus deutliche Anpassungen vor. An den Seiten sollen Rillen mit einer Wölbung für besseren Halt sorgen. Die verbesserte ergonomische Form sorgt laut Razer gleichermaßen für mehr Komfort, Taktilität und leichtes Handling. Scrollrad, Tasten und Handballenstütze wurden für verbesserte Zugänglichkeit verbessert. Die Mausmaße werden mit 128 x 68 x 44 mm (L x B x H) angegeben. Die DeathAdder V3 Pro ist nicht mehr nur in Schwarz, sondern auch in Weiß erhältlich. Das Gewicht sinkt dabei auf 63 (schwarzes Modell) bzw. 64 g (weißes Modell). Der direkte Vorgänger DeathAdder V2 Pro wog hingegen noch ganze 88 g.

Als Sensor verbaut Razer einen Razer Focus Pro 30K Optical Sensor mit 30.000 DPI, einer maximalen Geschwindigkeit von 750 IPS und einer maximalen Beschleunigung von 70 G. Für die optischen Switches wird eine Lebensdauer von 90 Millionen Clicks angegeben. Sie sollen unbesichtigte Doppelklicks vermeiden und ohne Entprellverzögerung auskommen.

Die Drahtlos-Technologie HyperSpeed Wireless soll bis zu 25 Prozent schneller als andere Wireless-Technologien arbeiten. Regulär arbeitet die DeathAdder V3 Pro mit einer Abfragerate von 1.000 Hz bzw. Abfrageintervallen von 1 ms. Der optionale HyperPolling Wireless Dongle steigert die Abfragerate auf 4.000 Hz und senkt die Abfrageintervalle auf 0,25 ms. Zur Anpassung von Maus-Einstellungen kann die Razer Synapse-Software genutzt werden. Das zuletzt genutzte Synapse-Profil wird inklusive aller Kalibrierungseinstellungen im integrierten Speicher der Maus hinterlegt.

Razer ruft für die DeathAdder V3 Pro eine UVP von 159,99 Euro auf. Ein HyperPolling Wireless Dongle belastet die Haushaltskasse zusätzlich mit 34,99 Euro. Alternativ gibt es Maus und Dongle aber auch im Bundle für 177,50 Euro.