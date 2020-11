Neuer Lesertest: Testet die K100 RGB von Corsair!

Anfang Oktober stellte Corsair mit der K100 RGB ein neues Tastatur-Flaggschiff in den Dienst. Nur wenige Tage später dürfen sich unsere Leser und Community-Mitglieder selbst ein Bild des neuen Topmodells machen. In Zusammenarbeit mit Corsair suchen wir ab sofort im Rahmen eines Lesertests drei Tester für die Corsair K100 RGB, die die Tastatur für unser Forum ausführlich auf den Prüfstand stellen wollen. Als kleines Dankeschön darf das Testmuster nach dem Review natürlich behalten werden.

Die Corsair K100 RGB löst die K95 RGB Platinum aus dem Jahr 2017 ab und wird zum neuen Topmodell für den High-End-Gamer unter den Corsair-Tastaturen. Sie soll ein eindrucksvolles Aluminiumdesign mit einer schicken RGB-Beleuchtung für jede Taste sowie LightEdge mit 44 Beleuchtungszonen kombinieren. Erhältlich ist die Corsair K100 RGB mit den neuen opto-mechanischen OPX-Tastenschaltern aus dem eigenen Hause, die auf 150 Millionen Auslösungen spezifiziert sind und einen Betätigungsweg von lediglich einem Millimeter aufweisen sollen. Alternativ verbaut Corsair Cherry-MX-RGB-Speed-Tastenschalter.

Dank der Hyper-Processing-Technologie werden Funktionen wie Polling und Key-Scanning mit 4.000 Hz ermöglicht, dank der Axon-Technik soll jeder Tastendruck bis zu vier Mal schneller als bei normalen mechanischen Gaming-Tasten registriert werden. Die PBT-Double-Shot-Tastenkappen sollen für eine lange Lebensdauer und eine hohe Haltbarkeit sorgen. Die RGB-Beleuchtung lässt sich natürlich über die iCUE-Software individuell anpassen und mit anderen Corsair-Komponenten synchronisieren. Außerdem können sechs dedizierte Makro-Tasten, die sogar zum Elgato-Stream-Deck kompatibel sind, programmiert werden. Hierfür können auf dem 8 MB großen internen Speicher bis zu 200 Markos und Beleuchtungsprofile abgespeichert werden. Die Handballenauflage aus Memory-Schaumstoff lässt sich dank Magnetmechanismus auf Wunsch hin abnehmen.

Die Premium-Ausstattung der Corsair K100 RGB hat natürlich ihren Preis: Rund 250 Euro möchte Corsair für sein neues Flaggschiffmodell haben. Zu diesem Preis werden beide Versionen derzeit auch im Preisvergleich angeboten. Drei Hardwareluxx-Leser dürfen die neuen High-End-Tastatur nun im Rahmen eines Lesertests mit den OPX-Schaltern kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Technische Details - Corsair K100 RGB:



Switches: Corsair OPX, optisch-mechanische Schalter (alternativ: Cherry MX Speed RGB als mechanische Schalter)

Betätigungskraft: 45 g

Tastenweg bis zur Auslösung: 1 mm

Lebensdauer: 150 Millionen Auslösungen

Key Rollover: Full key rollover (NKRO) mit 100% Anti-Ghosting

Beleuchtung: RGB mit 16,8 Millionen Farben, für jede Taste einzeln steuerbar

Tastenkappen: PBT Double-Shot-Tastenkappen mit 1,5mm Stärke

On-Board-Profile: 8 MB Speicher für bis zu 200 Profile

Kabel: 1,82mm, textilummantelt

Abmessungen: 470 x 166 x 38 mm (B x T x H)

Gewicht: 1,31 kg

Preis: 249,99 Euro (UVP für beide Schalter-Varianten)

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 15. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr? Die Frage, warum ihr am Lesertest mit Corsair teilnehmen wollt, sollte ebenfalls kurz und knackig beantwortet werden.

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.



Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Corsair!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. November 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 16. November 2020

Testzeitraum bis 20. Dezember 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Corsair sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum