Schaut man sich die Preise von Festplatten an, sind die Kosten für Speicher über die vergangenen Monate und Jahre kontinuierlich gefallen. HDDs mit 8 TB sind derzeit für unter 200 Euro zu haben. Die Samsung 980 Pro (M.2) mit einer Kapazität von 2 TB liegt hingegen bei knapp 240 Euro.

Insbesondere Gamer benötigen mittlerweile zahlreiche GB, um ihre eigene Spielebibliothek lokal zu speichern. Allerdings lassen sich nicht alle Plattformen problemlos mit einer handelsüblichen SSD erweitern.

Wer bei seinem Tesla Mode S oder X das Holiday-Update installiert hat, ist in der Lage, seine Steam-Bibliothek auch unterwegs zu nutzen. Da Videospiele wie bereits erwähnt, jedoch teilweise große Mengen an Speicher benötigen, stößt der interne Bordcomputer schnell an seine Grenzen.

Aus diesem Grund bietet Tesla jetzt eine 1 TB große SSD im Zubehör an. Preislich liegt das Modul bei 350 Euro und ist somit wesentlich teurer als ein entsprechendes Laufwerk im Einzelhandel.

Allerdings ist die Tesla-SSD wesentlich robuster. Genaue Details nannte der Hersteller nicht. Jedoch können Automobil-Speicherlaufwerke von namhaften Unternehmen Temperaturen von bis zu 105 °C aushalten. Zudem sind die Laufwerke widerstandsfähiger gegenüber Vibrationen. SSDs aus dem Einzelhandel könnten an dieser Stelle sicherlich eine wesentlich kürzere Lebenszeit aufweisen - sofern die genannten Extreme eintreten.

Aus diesem Grund ist es nicht zwingend notwendig, auf die von Tesla angebotene SSD zurückzugreifen. Es ist weiterhin möglich, ein externes Laufwerk per USB zu nutzen. Hier gibt es eine Vielzahl von Angeboten, die günstiger als 350 Euro sind und mehr Speicherplatz bieten.