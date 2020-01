CES 2020: Sony zeigt sein erstes Elektroauto in Las Vegas

Dass Elektroautos groß im Kommen sind dürfte mittlerweile weitestgehend bekannt sein. Neben Tesla bieten auch die bekannten Autobauer der Welt elektrifizierte Fahrzeuge in ihren Produktportfolios an. Sogar Apple scheint aktuell an einem eigenen E-Auto zu arbeiten. Aus diesem Grund hat sich jetzt auch der japanische Elektronikkonzern Sony dafür entschieden, erste Schritte in der E-Auto-Branche zu unternehmen. Allerdings ist zum aktuellen Zeitpunkt unklar, ob es sich hierbei lediglich um eine Machbarkeitsstudie handelt oder Sony beabsichtigt das Fahrzeug in Zukunft in Serie zu fertigen.

Aus diesem Grund zeigt Sony aktuell auf der CES 2020 in Las Vegas den ersten Prototypen eines Sony-Autos in Form des Vision-S. Laut Konzernchef Kenichiro Yoshida verkörpert der Prototyp Sonys Beitrag zur Zukunft der Mobilität. Bei genauerem Hinschauen erinnert nicht nur der Name an den US-amerikanischen Elektroautobauer Tesla. Jedoch ist der japanische Elektronikkonzern nicht allein verantwortlich für den Vision-S. Neben Magna Steyr aus Österreich waren an der Entwicklung des Prototyps auch die Unternehmen Bosch, Continental und ZF als Zulieferer beteiligt.

Der auf der CES vorgestellte Prototyp lässt sich laut Angaben von Sony auch für die Entwicklung anderer Fahrzeugtypen nutzen. Sony erwähnt hier explizit einen SUV. Insgesamt überwachen das Sony-Elektroauto 33 Sensoren. Dazu zählen natürlich RGB-Kameras, aber auch Time-of-Flight-Sensoren, Ultraschall, Lidar und Radar. Somit scheint Sony auch bei den Themen Autopilot und autonomes Fahren erste Schritte unternehmen zu wollen. An Leistung erwartet die potenziellen zukünftigen Besitzer des Sony Viersitzers ein Allradantrieb mit 2 x 200 kW. Von 0 auf 100 km/h benötigt der Vision-S laut Angaben des Unternehmens 4,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 240 km/h angegeben.