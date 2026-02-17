Werbung

Auch wenn sich die Verteuerung bei den DDR5-Speichermodulen verlangsamt hat und wir nun seit 3–4 Wochen ein stabiles, aber extrem hohes Preisniveau erreicht haben, so sind Käufer von DDR5 immer an preislichen Alternativen interessiert. Eine in dieser Zeit immer wieder diskutierte Alternative ist Speicher aus China, genauer gesagt solche von KingBank mit DRAM-Chips vom chinesischen Hersteller CXMT.

CXMT (ChangXin Memory Technologies) ist Chinas größter DRAM-Hersteller und der einzige chinesische Anbieter, der DRAM als integrierter IDMs vollständig selbst entwickelt und fertigt. In den vergangenen Jahren hat man vorwiegend durch einen schnellen technologischen Aufholprozess gegenüber Samsung, SK Hynix und Micron auf sich aufmerksam gemacht – inklusive des Angebots von DDR5‑8000, LPDDR5(X) sowie einer starken staatlich gestützten Expansionsstrategie bis hin zu HBM3 für AI‑Hardware.

Die australischen Kollegen von Hardware Unboxed haben sich ein DDR5-Kit von KingBank mit 6.000 MT/s und Timings von CL36-38-38-86 geschnappt und dieses gegen unter anderem ein Kit von G.Skill mit ebenfalls 6.000 MT/s, aber Timings von CL26 antreten lassen. Als Vergleichsbasis diente ein DDR5-Kit von Kingston mit 5.200 MT/s CL40.

Die Ergebnisse liefern dabei das zu erwartende Ergebnis: Das DDR5-Kit von KingBank setzt sich genau zwischen die beiden Vergleichskits. In den vier Benchmarks in Auflösungen von jeweils HD, QHD und UHD gibt es keinerlei Ausreißer. Aber daran, dass die Speicherkits aus China bei ähnlichen Vorgaben für die Transferrate und die Timings, auch eine ähnliche Leistung aufweisen, bestand wohl auch wenig Zweifel.

Die spannende Frage besteht sicherlich beim Preis. Shops, die Speicher von KingBank verkaufen, gibt es hierzulande nicht. Zudem verbaut KingBank nicht nur Speicher von CXMT, sondern auch von SK Hynix. Diese Kits verwenden dann häufig die Bezeichnung "6000-M" oder "6000-A", was sie entsprechend als M-Dies oder A-Dies auszeichnet.

Bei Amazon aber findet sich aktuell ein Angebot, viele schauen jedoch direkt auch bei AliExpress nach entsprechenden Angeboten.

Gegenüberstellung der Preise

Preis KingBank SoarBlade KRXB, 2x 16 GB, DDR5-6000, CL36 580 Euro Corsair Vengeance RGB, 32 GB Kit, DDR5-6000, CL30 475 Euro Kingston FURY Beast, 32 GB Kit, DDR5-6000, CL30

445 Euro Crucial Pro Overclocking, 32 GB Kit, DDR5-6000, CL36 380 Euro

Womöglich finden sich auch bessere Angebote, aber preislich stellt KingBank keinerlei echte Alternative dar, was vor allem am limitierten Angebot liegt. Zu Anfang der Preiskrise beim Arbeitsspeicher waren die Angebote von KingBank noch deutlich attraktiver. Inzwischen wollen die Händler allerdings auch hier von der aktuellen Marktsituation profitieren.

CXMT wird den Speichermarkt nicht retten. Vielmehr stellt es für den chinesischen Markt eine Alternative dar, sollte die Versorgung mit Speicher aus Südkorea und den USA einmal versiegen. Die notwendige Technik scheint in China inzwischen vorhanden zu sein. Offen ist die Frage, welche Stückzahlen CXMT in der Zukunft liefern kann. Diese Frage wird angesichts der enormen aktuellen Nachfrage am Markt aber kaum eine Rolle spielen, zumal die USA ein Import-Verbot für CXMT erwirkt haben.