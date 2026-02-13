Werbung

Um Betrugsversuchen vorzubeugen, wird Corsair seine Speicherkits der Vengeance-Serie zukünftig in einer anderen Verpackung ausliefern und in den Handel bringen. Corsair reagiert damit offenkundig auf eine Zunahme von Manipulations- und Betrugsversuchen bei Rücksendungen. Diese gab es auch in der Vergangenheit schon, mit den gestiegenen Speicherpreisen aber scheinen die Hersteller eine deutliche Zunahme zu verzeichnen.

Die veränderte Verpackung zeichnet sich dadurch aus, dass Corsair auf eine Umverpackung aus Karton verzichtet und rein auf eine zweiteilige Schalte aus Plastik setzt. Diese verwendete man in ähnlicher Form auch schon als Innenverpackung. Ein Aufkleber dient der Kennzeichnung des jeweiligen Kits. Das sogenannte "Belly Seal" dient auch als Siegel, denn es lässt sich nicht zerstörungsfrei öffnen.

Einerseits möchte Corsair Käufern so ermöglichen, das Produkt direkt zu sehen. Viel wichtiger aber dürfte sein, dass Corsair und der Handel bei Rücksendungen besser erkennen können, ob sich auch der richtige Speicher in der Verpackung befindet.

As DRAM prices continue to rise, protecting product authenticity has become increasingly important. That’s why we have updated our DRAM packaging, focusing on security and transparency while retaining environmental responsibility. Since early January, we have been introducing new packaging across all the VENGEANCE DDR5 (non-RGB, RGB and RGB RS) SKUs in a 2-module configuration. The packaging of these series are transitioning from traditional cardboard boxes to a sealed plastic clamshell made from recycled plastic (the new material provides ESD protection as well.) This design allows customers to see the actual memory modules before opening the package. Making it easier to confirm the exact product and helping ensure genuine CORSAIR DRAM is being returned when applicable. To further improve protection, the packaging includes a tamper-evident belly label that tears when opened, making any attempt to reseal the package immediately visible. With the current value of DRAM kits, this added layer of security helps protect customers and retailers from return fraud involving non-genuine modules, or Light Enhancement Kits being passed off as real RAM. - so Corsair

Verwendet wird die neue Verpackung zunächst bei den Vengeance-Kits mit zwei Modulen – sowohl in der RGB- als auch der Non-RGB-Variante. Alle weiteren Kits sollen weiter in den bekannten Verpackungen ausgeliefert werden.