Werbung

Die gestiegenen Kosten für NAND- und DRAM-Speicher betreffen sämtliche Produkte, die auf diesen Speicherarten basieren. Besonders deutlich spürbar sind derzeit die Preissteigerungen bei Arbeitsspeicher, doch die Folgen reichen weit darüber hinaus und dürften sich in absehbarer Zeit noch stärker bemerkbar machen. In den USA haben Systemintegratoren hier und da ihre Preise bereits angehoben. Bisher beriefen sich die Hersteller hierzulande noch auf eine gute Lagerhaltung und eine frühzeitige Bestellung mit garantierten Preisen.

Konkret hat nun Framework eine Preiserhöhung für Arbeitsspeicher in seinen frei konfigurierbaren Framework Laptop DIY Editionen angekündigt. Die Preiserhöhung soll sich auf etwa 50 % belaufen.

Wir haben uns die Preise aus dem Sommer 2025 angeschaut, die Framework damals aufgerufen hat, und vergleichen diese gegen die Preise, die ab heute in der Konfiguration des Framework Laptop 16 verlangt werden.

Gegenüberstellung der Preise

Preis August 2025 Preis Dezember 2025 Preiserhöhung 2x 8 GB 90 Euro 136 Euro +51,1 % 2x 16 GB 180 Euro 272 Euro +51,1 % 2x 32 GB 360 Euro 544 Euro +51,1 % 2x 48 GB 540 Euro 816 Euro +51,1 % Ryzen AI Max 385 32 GB 1.279 Euro 1.309 Euro +2,4 % Ryzen AI Max+ 395 64 GB 1.859 Euro 1.889 Euro +1,6 % Ryzen AI Max+ 395 128 GB 2.329 Euro 2.359 Euro +1,3 %

Auch für den Framework Desktop mit Ryzen-AI-Max-300-Prozessor sind die Preise gestiegen. Hier sprechen wir allerdings von wenigen Prozentpunkten.

Für die kommenden Wochen und Monate rechnet Framwork mit weiter steigenden Preisen. Man hält es für wahrscheinlich, dass man die Preise wird weiter erhöhen müssen. Dies wird dann nicht nur den DDR5-Speicher in Form von SODIMMs betreffen, sondern auch LPDDR5X und die Kosten für den GDDR auf den Grafik-Modulen.

Nach eigenen Angaben pflegt Framework eine enge Partnerschaft mit Micron, die erst kürzlich angekündigt haben, dass man sich aus der direkten Endkundenvermarktung über die Crucial-Serie zurückziehen wird. Auch ADATA ist als Speichermodulhersteller ein enger Partner von Framework.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Laut Framework wird man die am Markt gestiegenen Preise nicht als Vorwand nutzen, um überhöhte Preise zu verlangen. Noch vor wenigen Tagen präsentierte man per Social Media die nun alten Preise und griff die Konkurrenten wie Dell und Apple für deren Preisgestaltung an.