Im Juli riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder passend zu unserem DRAM-Overclocking-Guide auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit ADATA zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester, die einem Arbeitsspeicher-Kit des Herstellers zu neuen Höchstwerten verhelfen und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum veröffentlichen wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von ADATA die XPG Lancer Neon RGB. Das Speicherkit setzt sich aus zwei schnellen 16-GB-Modulen zusammen und kann bei 8.000 MT/s scharfe Timings von CL38-48-48-128-176 erreichen. Natürlich unterstützen sie Intels XMP-3.0- und AMDs EXPO-Profile. Das 32-GB-Kit setzt auf unbuffered DIMMs mit Chips von Sk Hynix, die standardmäßig mit 1,45 V betrieben werden. Für eine leistungsstarke Kühlung gibt es einen schicken Heatspreader, der natürlich über eine RGB-Beleuchtung verfügt, die sich mit gängigen Mainboard-Technologien, wie ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 oder MSI Mystic Light synchronisieren lassen, um so einen einheitlichen RGB-Look realisieren zu können.

Damit bietet das Kit eine hervorragende Basis, um durch verschiedene Optimierungsschritte noch mehr Alltags- und Spieleleistung aus seinem System herauszukitzeln! Vielleicht erreichen die Tester ja noch höhere Werte als wir bei unserem Test?

Hersteller und Bezeichnung ADATA XPG LANCER NEON RGB DIMM Kit 32 GB, DDR5-8000, CL38-48-48 Modellnummer AX5U8000C3816G-DCLANRSG Modulhöhe 45,2 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 200 Euro

Homepage ADATA XPG XMP / EXPO XMP 3.0 / EXPO Garantierte Timings CL38-48-48

Spannung 1,45 V

Chips Sk Hynix Eigenschaften RGB-Beleuchtung Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB)

Regulär kosten die ADATA XPG Lancer Neon RGB etwa 200 Euro. Drei unserer Leser dürfen das Kit nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen und nach getaner Arbeit als kleines Dankeschön für die Mühen behalten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Tester gemacht.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Cuba0384", "arne_d" und "Hattori1000" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Speicher-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. Juli 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. Juli 2025

Testzeitraum bis 24. August 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von ADATA sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit ADATA XPG LANCER NEON RGB DIMM Kit 32GB, DDR5-8000, CL38-48-48 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 202,90 EUR Zeigen >>