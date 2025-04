Werbung

G.Skill stellt zwei neue Produkt-Spezifikationen für schnelle Kits mit hoher Kapazität vor, die für Systeme mit Prozessoren von AMD oder Intel vorgesehen sind und via EXPO- und XMP-Profil diese auch schnell und einfach erreichen sollen. Geplant ist offenbar, die Kits mit den nun folgenden technischen Spezifikationen als Trident Z5 RGB und Trident Z5 Royal RGB auf den Markt zu bringen.

Eines dieser Kits ist als DDR5-8000 mit Timings von CL44-58-58 spezifiziert und bietet auf zwei Modulen eine Kapazität von 128 GB (2x 64 GB). Getestet wird das Kit auf dem noch nicht offiziell vorgestellten ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX mit einem AMD Ryzen 9 9950X.

Das zweite Kit kommt als DDR5-9000 mit Timings von CL48-64-64. Die Kapazität beträgt hier 64 GB (2x 32 GB). Getestet wird dieses auf einem ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX mit einem Intel Core Ultra 7 265K.

Mit den beiden Kits will G.Skill die Nachfrage nach schnellen Kits mit hoher Kapazität erfüllen. Mit 128 GB bei 8.000 MT/s hätte G.Skill hier ein Alleinstellungsmerkmal, denn ähnliche Kits gibt es aktuell noch nicht am Markt. Bei 6.800 MT/s ist hier aktuell Schluss. Aber auch 2x 32 GB bei 9.000 MT/s wurden bisher noch von keinem Speicherhersteller vorgestellt. 7.200 MT/s sind hier das Maximum dessen, was sich am deutschen Markt findet.

Ab wann und zu welchem Preis die Kits in den Handel kommen werden, ist nicht bekannt. Üblicherweise liegen zwischen der Ankündigung und der Verfügbarkeit einige Wochen. Vor Mai dürften sie daher nicht zu finden sein.