ADATA hat unter seiner Gaming-Marke XPG die Einführung des LANCER NEON RGB DDR5-Gaming-Speichermoduls angekündigt.

Das LANCER NEON RGB-Kit verwendet dabei eine neue ableitende PCB-Beschichtung, die die Wärmeableitungsfläche erheblich vergrößern soll und so die Wärmeentwicklung des Speichers bei hohen Taktraten verringern will. So soll der Speicher mit dieser Kühllösung mit durchschnittlich 8,5 °C niedrigeren Temperaturen als herkömmlicher übertakteter Speicher laufen.

Daneben verfügt der neue Kühlkörper seinerseits über eine RGB-Beleuchtung. Der LANCER NEON RGB DDR5-Gaming-Speicher erbt die dreieckige geometrische Designsprache der XPG LANCER-Familie. Das Design des Moduls hat sich dabei von einem flachen dreieckigen Muster zu geformten dreidimensionalen Pyramiden weiterentwickelt. Wenn der Speicher mit RGB-Effekten beleuchtet wird, soll die diamantförmige Oberfläche des Kühlkörpers die Farben elegant brechen können.

Darüber hinaus unterstützt der LANCER NEON RGB Intel XMP 3.0 und AMD EXPO, wodurch sichergestellt werden soll, dass das Modul auch bei extremer Leistung stabil bleibt und Nutzer ein reibungsloses Geschwindigkeitsgefühl genießen können. Insgesamt fünf Taktgeschwindigkeiten, 6.000, 6.400, 6.800, 7.200 und 8.000MT/s, werden bei der Markteinführung in zwei Kapazitäten, 16 GB und 24 GB, verpackt als Einzel-/Doppelspeichermodul-Kits, erhältlich sein.