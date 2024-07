Werbung

In Vorbereitung auf die Ryzen-9000-Serie hat G.Skill seine Trident-Z5-Royal-Neo-Serie mit erweiterten EXPO-Profilen vorgestellt. Laut AMD werden die kommenden Prozessoren deutlich höhere Speichertaktraten ermöglichen, was G.Skill mit seinen Produkten adressieren möchte.

Entwickelt wurden die Riegel daher für AMDs AM5-Plattformen. Der Speicher ist mit der AMD EXPO, kurz für Extended Profiles for Overclocking, Technologie ausgestattet. Die Royal Neo Serie wird als DDR5-8000 CL38-48-48-128 32GB Speicherkit erhältlich sein. Sie verfügt über eine verspiegelte Oberfläche in Gold oder Silber. Damit will man sich laut G.Skill an Enthusiasten und Overclocker richten, die ein leistungsstarkes AMD-PC-System aufbauen möchten.

Das Luxus-Design besteht aus einem CNC-gefrästem Aluminium-Heatspreader. Zu den verspiegelten Gold- oder Silberfarben kommt ein kristalliner Lichtbalken.

Die neuen DDR5-Speicherkits werden ab August erhältlich sein. Alle Informationen finden sich auf der Seite von G.Skill.