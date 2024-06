Werbung

Speicherhersteller Kingston hat den neuen FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition Arbeitsspeicher vorgestellt. Die Riegel sind sehr farbenfroh an den Rändern mit Carbon-Look in der Mitte. Damit möchte sie sich mit ihrem Design an der Lackierung eines Rennwagens orientieren.

Die RAM bieten Geschwindigkeiten von bis zu 8000MT/s und Kapazitäten von 48 GB im Kit. Die Module sind von Hand abgestimmt und werkseitig getestet. Außerdem verfügen sie über die Intel Extreme Memory Profile Technologie. Dazu kommen werkseitig optimierte Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung. So soll der Prozess so einfach und sicher wir möglich umsetzbar sein.

Die Kingston FURY Infrared Sync Technology soll eine synchronisierte RGB-Beleuchtung sicherstellen. Bei Lieferung sind bereits 18 verschiedene Konfigurationen vorinstalliert. Die Module sind zudem von Motherboard-Herstellern wie MSI, ASUS, ASRock und Gigabyte qualifiziert.

Technische Details:



Speicherkapazitäten: 2er-Kit: 48GB

Geschwindigkeiten: 8.000MT/s

Latenzen: CL36

Spannung: 1,45V

Betriebstemperatur: 0 °C bis 85 °C

Abmessungen: 133,35mm x 45,8mm x 8,26mm

Weitere Informationen und Details finden sich auf der offiziellen Produktseite bei Kingston.