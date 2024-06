Werbung

Auf der Computex präsentierte G.Skill nicht nur schnellen DDR5 mit bis zu 10.600 MT/s sowie Kits mit 9.000 MT/s und strafferen Timings von CL38, sondern veranstaltete obendrein den achten jährlichen OC World Cup. In mehreren Stages mussten die besten Overclocker ihr Können unter Beweis stellen.

Am Ende als Sieger hervor ging der Deutsche CENS, der auch Mitglied in unserem Forum ist. Er konnte damit ein Preisgeld in Höhe von 10.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen. In der letzten Phase wurde ein fix auf 7 GHz übertakteter Intel Core i9-14900K verwendet. Die Fähigkeiten im Speicher-Overclocking standen im Mittelpunkt. Dabei kamen offenbar die eben erwähnte Kits mit 9.000 MT/s zum Einsatz, allerdings wurden hier Timings von CL28 erreicht. Welche Werte am Ende genau erreicht wurden, dazu gibt es aktuell noch keine Angaben. Wir reichen diese nach, sobald HWBot die entsprechenden Informationen nachgereicht hat.

Glückwunsch an CENS!