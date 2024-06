Werbung

Der hierzulande unbekannte Hersteller Biwin will 2024 auch auf den deutschen Markt. Das Unternehmen ist aber bereits äußerst umtriebig und darf in Lizenz für die Marken Acer, HP und Lenovo in verschiedenen Regionen der Welt Arbeitsspeicher, SSDs und externe Datenträger verkaufen. Darüber hinaus ist man ein Spezialist für besondere Anforderungen im SSD-Bereich. So fertigt man den Speicher für die Pixel Watch von Google und auch in der RayBan-Brille befindet sich ein Package von Biwin.

Nun aber zur geplanten Expansion in den Endkundenmarkt. Diese soll mit einer eigenen Produktserie erfolgen, die sich gezielt an Spieler richtet. Geplant sind unter anderem PCIe-4-SSDs wie die NV7400, die es von 512 GB bis 4 TB geben wird und die Datenraten von 7.400 bzw. 6.500 MB/s erreicht. Von dieser wird es auch eine Variante mit Kühlkörper und RGB-Beleuchtung geben.

Geplant ist auch eine PCIe-5-Variante, die 14 GB/s für das Lesen und Schreiben von Daten erreichen können soll. Auch hier sind 512 GB bis 4 TB geplant.

Mit der Wookong-Serie plant Biwin auch DDR5-Speicher für Spieler. Geplant sind Wooking HX100 2x 16 GB, 2x 24 GB und 2x 32 GB mit 6.000 MT/s bis 7.200 MT/s und Timings von CL30 bis CL36. Die Spannungen reichen bis 1,4 V.

Die RGB-Variante hört auf den Namen DX100-Serie, ist bis auf die Beleuchtung aber mit der weiteren Wookong-Serie identisch.

Ein Blick auf die Lizenzprodukte

Um sich einen Eindruck zu verschaffen, was und für wen Biwin noch alles so fertigt, haben wir diese Produktserien auch einmal festhalten: