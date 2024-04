Werbung

Zu jedem DDR-SDRAM-Standard vergibt die JEDEC Solid State Technology Association (kurz: JEDEC und ehemals Joint Electron Device Engineering Council) selbst Standards, die in der Taktfrequenz inklusive der resultierenden, effektiven Geschwindigkeit in MT/s und den Timings gegliedert sind. Die JEDEC hat den DDR5-Standard nun nach oben hin erweitert und reicht nun bis DDR5-8800 mit eben 8.800 MT/s und einer realen Taktfrequenz von 4.400 MHz.

Vor der Erweiterung durch die JEDEC reicht der DDR5-Standard von DDR5-4000 bis DDR5-8000, die jeweiligen Taktfrequenzen lauten demnach von 2.000 bis 4.000 MHz. Um jeweils 200 MHz respektive 400 MT/s erfolgen die einzelnen Schritte bis DDR5-8000. Mit der neuen Bekanntgabe durch die JEDEC kommen nun zwei Werte hinzu: Einerseits die Taktfrequenz 4.200 MHz für DDR5-8400 und auch 4.400 MHz für DDR5-8800.

DDR5-Standard Taktfrequenz Datenrate Timings Latenz Bandbreite DDR5-4000 2.000 MHz 4.000 MT/s 28-28-28 14 ns 32 GB/s DDR5-4400 2.200 MHz 4.400 MT/s 32-32-32 14,55 ns 35,2 GB/s DDR5-4800 2.400 MHz 4.800 MT/s 34-34-34 14,17 ns 38,4 GB/s DDR5-5200 2.600 MHz 5.200 MT/s 38-38-38 14,62 ns 41,6 GB/s DDR5-5600 2.800 MHz 5.600 MT/s 40-40-40 14.29 ns 44,8 GB/s DDR5-6000 3.000 MHz 6.000 MT/s 42-42-42 14 ns 48 GB/s DDR5-6400 3.200 MHz 6.400 MT/s 46-46-46 14,38 ns 51,2 GB/s DDR5-6800 3.400 MHz 6.800 MT/s 48-48-48 14,12 ns 54,4 GB/s DDR5-7200 3.600 MHz 7.200 MT/s 52-52-52 14,44 ns 57,6 GB/s DDR5-7600 3.800 MHz 7.600 MT/s 54-54-54 14.21 ns 60,8 GB/s DDR5-8000 4.000 MHz 8.000 MT/s 56-56-56 14 ns 64 GB/s DDR5-8400 4.200 MHz 8.400 MT/s 60-60-60 14,29 ns 67,2 GB/s DDR5-8800 4.400 MHz 8.800 MT/s 62-62-62 14,09 ns 70,4 GB/s

Das Ziel der JEDEC ist es, eine anhand der jeweiligen Timings absolute Latenz von um die 14 Nanosekunden zu erreichen. Um dies zu gewährleisten müssen die drei Haupt-Timings mehr gelockert werden, je höher die DRAM-Frequenz anliegt. Dafür steigt natürlich die Bandbreite in GB/s an, je höher der Takt und die Datenrate ansteigen. Während die JEDEC für DDR5-4000 als langsamsten Standard die Haupt-Timings bei 28-28-28 festlegt, lauten diese mit DDR5-8800 sehr hohe 62-62-62. Die Timings in der Tabelle gelten allerdings lediglich für die Grade-A-ICs. Mit den B- und C-Grades fallen die Tminigs jeweils noch höher aus, wodurch die Performance weiter leidet.

Für die anspruchsvollen User sind die jeweiligen Timings der JEDEC natürlich sehr träge und bevorzugt werden DDR5-Module, welche deutlich straffere Timings mitmachen und auch XMP und/oder EXPO mitbringen. Für den beliebten Sweetspot unter den AM5-Nutzern mit DDR5-6000 können es gerne CL32 und gar CL30 für die CAS-Latenz sein. Genau diese (schnelleren) Module entsprechen daher nicht der JEDEC-Norm.

Keine Module mit DDR5-8800 verfügbar

Auch wenn die JEDEC den DDR5-Standard nun bis DDR5-8800 spezifiziert hat, gibt es derzeit keine Module, die diesen Takt mit 4.400 MHz erlauben. Dies gilt auch für Module, die nicht dem JEDEC-Standard entsprechen. Das aktuell schnellste Speicher-Kit bietet G.Skill mit den Trident Z5 RGB in schwarz und in weiß an. Es handelt sich um ein 48-GB-Kit, bestehend aus zwei Modulen mit jeweils 24-GB-Kapazität inklusive XMP mit CL40-52-52-134.