Samsung hat eine weitere Beschleunigung seines Angebots an LPDDR5X-Speicher angekündigt. Dieser soll nun 10,7 GBit/s erreichen. Aktuell erreicht das LPDDR5X von Samsung bis zu 8.533 MBit/s, der neue Speicher ist also um 25 % schneller. Zudem spricht Samsung davon, dass der neue LPDDR5X eine um 30 % höhere Kapazität bieten soll. Hier liegt man aktuell bei 18 GB, Samsung wird also den Sprung auf 24 GB machen und stellt bereits 32 GB in Aussicht.

Gefertigt wird der zugrundeliegende DRAM in 12 nm und natürlich sieht sich Samsung in dieser Hinsicht als führender Hersteller. Allerdings propagieren dies fast alle Speicherhersteller regelmäßig für sich.

Das Einsatzgebiet von LPDDR5X ist inzwischen recht breit gestreut. Möglich ist der Einsatz als Arbeitsspeicher für Smartphone-SoCs, aber auch im Zusammenspiel mit Notebook-Prozessoren und KI-Beschleunigern.

Samsung plant mit der Massenproduktion des LPDDR5X mit 10,7 GBit/s im zweiten Halbjahr 2024 zu beginnen.