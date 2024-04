Corsair steigt in den Markt für RDIMMs ein

Corsair steigt in den Markt für RDIMMs ein und bietet entsprechende Kits mit Kapazitäten von 64 bis 256 GB an. Hinsichtlich der Transferraten reicht das Angebot von 5.600, 6.000 bis 6.400 MT/s. Gedacht sind die Kits für den Einsatz mit den AMD-Prozessoren der Ryzen-Threadripper-7000-Serie. Hier hatten wir uns im vergangenen Jahr den Ryzen Threadripper 7980X mit 64 Kernen und den Ryzen Threadripper 7970X mit nur halb so vielen Kernen angeschaut. Schon damals standen uns G.Skill Zeta R5 Neo zur Verfügung – ebenfalls als RDIMM mit 6.400 MT/s.

Neben den Ryzen-Threadripper-Prozessoren werden aber natürlich auch die Workstation-Modelle von Intel unterstützt – nebst dazugehörigen XMP-3.0-Profil.

Je nach gewählter Geschwindigkeit legt Corsair eine Spannung von 1,25 bis 1,35 V an. Ein Overclock-PMIC ist immer verbaut. Die SPD-Spannung bei 4.800 MT/s liegt immer bei 1,1 V.

Gegenüberstellung der WS DDR5 ECC RDIMM von Corsair Spiel Transferrate Timings Preis 64 GB (4x 16 GB) 5.600 MT/s 40-40-40-77 494,99 Euro 64 GB (4x 16 GB) 6.000 MT/s 40-40-40-77 504,99 Euro 64 GB (4x 16 GB) 6.400 MT/s 32-40-40-104 509,99 Euro 128 GB (8x 16 GB) 5.600 MT/s

40-40-40-77

964,99 Euro 128 GB (4x 32 GB) 5.600 MT/s

40-40-40-77

699,99 Euro 256 GB (8x 32 GB) 5.600 MT/s

40-40-40-77

1.419,99 Euro

Corsair will die Kits, die über den eigenen Shop verkauft werden, ab dem 19. April versenden.