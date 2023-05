Werbung

Nicht Gold, nicht Platinum, sondern gleich Titanium. Auf der Computex 2023 ist natürlich auch Corsair vertreten und hat für Intels und AMDs aktuelle Plattformen neuen Arbeitsspeicher in Aussicht gestellt, der in Sachen Performance und Optik zur Luxusklasse gehört. Mit bis zu 8.000 MT/s und Kapazitäten bis 192 GB bietet er nicht nur Leistung satt, sondern kann auch gleich die RAM-Kapazität der gegenwärtigen Plattformen bis ans Limit ausreizen.

Für Intels LGA1700-Plattform mit den dazugehörigen Prozessoren der 12. und 13. Core-Generation sind die schwarzen und weißen Modelle konzipiert und haben daher natürlich auch ein XMP-3.0-Profil mit an Bord. In Sachen Performance hat Corsair mitgeteilt, dass Modelle bis 8.000 MT/s erhältlich sein werden, wobei die niedrigste Latenz mit CL30 angegeben wurde. Da sowohl Intels als auch AMDs aktuelle Plattformen bis zu 192 GB RAM unterstützen, bietet Corsair auch hierfür entsprechende Kits mit vier 48-GB-DIMMs an.

Der Heatspreader hingegen ist entsprechend zeimlich hoch und zudem mit zahlreichen RGB-LEDs bestückt und unterstützt die hauseigene iCUE-Software. Eine Besonderheit besteht darin, dass sich die oberen Leisten mittels Fin-Accessory-Kits austauschen lassen. Auf diese Weise kann der Nutzer den Speicher auf die eigenen Bedürfnisse und dem Look and Feel hin anpassen.

Auch Module mit AMD EXPO sind geplant

Für AMDs AM5-Plattform wird Corsair natürlich auch angepasste Module inklusive EXPO bereitstellen. Allerdings beschränkt sich hierbei die Farbauswahl ausschließlich auf Grau. Doch davon abgesehen sind es auch in diesem Fall bis zu 8.000 MT/s und flinken CL30 und auch die restlichen, genannten Features sind absolut identisch gehalten.

Limitierte First-Edition-Kits mit mehr Leistung

Abseits der gewöhnlichen Kits wird Corsair zur Markteinführung der Dominator-Titanium-Module zusätzlich auch auf 500 Stück limitierte First-Edition-Kits anbieten. Im Vergleich zu den normalen Versionen bis 8.000 MT/s bieten diese Speicherkits eine noch höhere Taktfreqzenz mit gleichzeitig weiter reduzierten Latenzen, wobei der Hersteller hierbei nicht weiter ins Detail geht und entsprechende Zahlen nennt.

Erhältlich ab Juli 2023

Preise wurden zwar nicht genannt, dafür aber der Zeitraum, ab wann die Dominator-Titanium-Module erhältlich sein sollen. Interessenten müssten sich hierbei noch bis Juli 2023 gedulden.