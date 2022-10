Werbung

Passend zum Start der Raptor-Lake-Prozessoren stellen einige Speicherhersteller auch ihre neuen, noch schnelleren Kits vor. Mit Raptor Lake nimmt der DDR5-Speicher nun auch die Hürde von 7.000 MT/s. Der integrierte Speichercontroller von Intel soll besonders gut mit diesen hohen Transferraten zurechtkommen.

G.Skill hat eine ganze Reihe neuer Speicherkits vorgestellt, die allesamt zusammen mit Raptor Lake ihre Potenzial ausspielen sollen. Das schnellste Kit kommt als DDR5-7800 auf 7.800 MT/s und bietet Timings von CL38-48-48-125. Für eine bessere Übersicht haben wir die vorgestellten Kits in eine Tabelle gepackt:

Gegenüberstellung der DDR5-Kits Kit Timings Kapazität DDR5-6800 34-45-45-108 2x 16 GB DDR5-7200 34-45-45-115 2x 16 GB

2x 32 GB DDR5-7400 36-46-46-118 2x 16 GB DDR5-7600 36-46-46-121 2x 16 GB DDR5-7800 38-48-48-125 2x 16 GB

Getestet werden die Kits mit einem Core i9-13900K auf einem ASUS ROG Maximus Z790 Hero. Außerdem demonstriert man ein Kit mit DDR5-8000 bei Timings von CL38-48-48-125.

Die Speicherkits von G.Skill sollen in Kürze im Handel erhältlich sein.

Teamgroup geht bis DDR5-7600

Auch Teamgroup stellt neue Kits vor, die schneller als die bisher vorgestellten Kits sein sollen. In den technischen Daten führt man aber nur DDR5-7200 mit Timings von CL34-42-42-84 auf. In einigen Screenshots zeigt man den DDR5-7600 dann aber doch mit Timings von CL36-46-46-84 bei 1,4 V.

Der T-FORCE DELTA RGB DDR5 dürfte ebenfalls in Kürze im Handel zu finden sein. Über Preise macht der Hersteller keine Angaben. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass wir in Kürze auch die ersten DDR5-8000-Kits sehen werden.