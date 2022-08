Corsair Vengeance (RGB)- und Dominator-Platinum für Ryzen 7000 vorgestellt

Analog zu G.Skills Pressemitteilung hat auch Corsair eine entsprechende Mitteilung herausgegeben und mit den Vengeance(-RGB)- und Dominator-Platinum-DDR5-Modulen Speicherriegel angekündigt, die für AMDs AM5-Plattform mit den Ryzen-7000-Prozessoren optimiert sind. Die effektiven Speichertaktraten reichen von 5.200 MHz, über 5.600 MHz bis 6.000 MHz.

Für die AM5-Optimierung setzt auch Corsair auf das EXPO-Feature (Extended Profile for Overclocking) von AMD, das die Arbeitsspeicher-Übertaktung deutlich erleichtern soll. Corsair wird generell die beliebte Vengeance-Reihe um Ryzen-7000-optimierte Module erweitern. Dabei wird zwischen den Vengeance- und Vengeance-RGB-DIMMs unterschieden und sowohl 32- als auch 64-GB-Kits berücksichtigt. Je nach Ausführung fängt es bei DDR5-5200 an, geht über DDR5-5600 bis hoch zu DDR5-6000, wobei die Haupt-Latenz mit CL30, CL36 und CL40 angegeben werden. Das schnellste Kit aus der Vengeance-Serie für die AM5-Plattform taktet mit effektiv 6.000 MHz bei CL30.

Etwas luxuriöser geht es dann mit den Dominator-Platinum-Modulen zu, die durch den deutlich erhöhten Heatspreader aus graugefärbtem Aluminium vornehmlich in Verbindung einer AIO-Kühlung angedacht sind. Auf der Oberseite des Moduls wurden zwölf "besonders helle" RGB-LEDs (Corsair Capellix) untergebracht, die zusätzlich auch von der Seite betrachtet werden können. Auch in diesem Fall wird Corsair sowohl 32-GB- als auch 64-GB-Kits mit 5.200, 5.600 und 6.000 MHz Speichertakt zur Verfügung stellen. Für hierbei das schnellste Dominator-Platinum-Kit für sich beanspruchen möchte, muss zum 32-GB-Kit mit 6.000 MHz und CL30 greifen.

Corsairs DDR5-Speicher für AMDs AM5-Plattform soll laut Hersteller ab sofort erhältlich sein, wobei auch in diesem Fall keine Preise genannt geschweige denn bekannt sind.