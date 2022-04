Teamgroup stellt U-DIMM DDR5-5600 vor

Teamgroup bereitet sich auf den nächsten Schritt beim DDR5-Arbeitsspeicher vor. Den Anfang werden die Prozessoren bei DDR5-4800 machen bzw. haben dies in Form der Alder-Lake-Prozessoren schon gemacht. Aktuell werden die Speichercontroller also mit DDR4-4800 spezifiziert, aber wohl schon in naher Zukunft werden Prozessoren erwartet, die ihre Controller für höhere Geschwindigkeiten freigeben.

DDR5-5600 ist so ein denkbarer Schritt und Teamgroup stellt aus der Elite-Serie U-DIMMs vor, die für eben diese 5.600 MT/s vorgesehen sind. Die Spannung bleibt bei 1,1 V, zu den Timings macht der Hersteller keinerlei Angaben. Teamgroup spricht in diesem Zusammenhang von "DDR5 Standard Memory in response to the evolution of future DDR5 memory specifications and development trends."

Die Teamgroup Elite U-DIMM DDR5-5600 werden in Kapazitäten von 2x 8 GB, 2x 16 GB und 2x 32 GB erhältlich sein. Ab wann der Speicher im Handel verfügbar sein sein wird, ist nicht bekannt.