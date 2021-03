Sk Hynix startet Massenproduktion von LPDDR5 mit 18 GB

Auch bei SK Hynix läuft nun die Massenproduktion von LPDDR5 an, sodass in den kommenden Monaten mit mehr und mehr Geräten zu rechnen ist, die diesen Speichertyp auch verwenden werden. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass LPDDR5 aus technischer Sicht nichts mit DDR5 zu tun hat. LPDDR5 ist eine konsequente Weiterentwicklung des "Low Power Double Data Rate"-Speichers und soll laut JEDEC-Spezifikationen Datenraten von 6.400 MT/s ermöglichen. Zudem sollen die Stromsparmechanismen noch einmal verbessert worden sein, sodass der Speicher nicht nur schneller, sondern auch sparsamer als sein Vorgänger ist.

Bereits im Sommer 2019 vermeldete Samsung den Start der Produktion von LPDDR5 mit 12 GBit Speicherkapazität, kurze Zeit später wurde Speicher mit 16 GBit gefertigt. Ab 2021 will Samsung seine Fertigung des Speichers auf ein Verfahren mit EUV umstellen. SK Hynix will nun Speicherchips mit einer Kapazität von 18 GB (GByte) fertigen. Dieser soll mit einer Datenrate von LPDDR5-6400 arbeiten. Mit dieser soll der Speicher um 20 % schneller sein, als dies bei aktuellem LPDDR4-5500 der Fall ist.

Man muss hier aber zwei Anwendungsfälle unterscheiden. Einmal kann LPDDR an einem Speicherinterface mit einer gewissen Breite eingesetzt werden (zum Beispiel 2x 32 Bit) und arbeitet dann im Dual-Channel-Mode, was häufig bei sparsamen Notebooks der Fall ist. Der andere Anwendungsfall ist in Smartphones, in denen der SoC häufig kein besonders breites Speicherinterface besitzt und wo neben der Speicherbandbreite auch ein gewisser Kompromiss hinsichtlich der Kapazität gefunden werden muss.

Die Tiger-Lake-Prozessoren von Intel haben einen Speichercontroller, der bereits mit LPDDR5-5400 umgehen kann. In der Praxis im Einsatz ist diese Kombination an Prozessor und Speicher aber noch nicht. Auch der Qualcomm Snapdragon 888 kann bereits LPDDR5 ansprechen. Bei den zukünftigen Produkten stehen die mobilen Varianten der Alder-Lake-Prozessoren von Intel als heiße Kandidaten im Raum, die LPDDR5 verwenden sollen.

SK Hnyix verkündet, dass das ASUS Republic of Gamers (ROG) Phone 5 das erste Produkt sein wird, welches den neuen Speicher verwenden wird.