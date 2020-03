Cadence hat DDR-IP für DDR5-4800 in der Entwicklung

Alle großen Speicherhersteller befinden sich derzeit in der Vorbereitung für DDR5-Speicher, den man ab 2021 in großen Stückzahlen ausliefern will. Auch die Hersteller für entsprechende Controller und die physikalischen Interfaces (PHY) arbeiten kräftig daran ihre Technik so weit zu entwicklen, um ab 2021 bereit zu sein. Dies bedeutet natürlich, dass man aktuell bereits Sample-Hardware im Umlauf hat.

Cadence ist einer dieser Hersteller, der an Controllern und PHYs für DDR5 arbeitet bzw. bereits 2018 damit begonnen hat. Derzeit gibt es noch keine finalen JEDEC-Spezifikationen für DDR5, allerdings haben sich die Hersteller in gewisser Weise schon auf technische Rahmenbedingungen festgelegt, die sich so auch zu einem Großteil in den finalen Spezifikationen wiederfinden werden.

DDR5-Speicher wird in zahlreichen Bereichen Verbesserungen gegenüber dem aktuellen DDR4 bieten. Höhere Kapazitäten, höhere Transferraten, eine höhere Effizienz (Daten pro Takt/pro Channel) und eine geringere Leistungsaufnahme sind nur die wichtigsten Punkte. Bei Cadence geht man davon aus, dass die ersten Module mit 16-GBit-DRAM-Bausteinen bestückt sind, die 4.800 MT/s erreichen. Es wird also mit DDR5-4800 losgehen.

Bei Cadence plant man aber auch mit einer recht schnellen Entwicklung hinsichtlich der Kapazität und der Transferraten. Zunächst aber wird es bei den Kapazitäten keinen großen Sprung, wenn überhaupt, geben. 256-GB-Module wird man zum Start aber sicherlich sehen. Bei den Transferraten geht Cadence davon aus, dass es 12 bis 18 Monate nach dem Start von DDR5-4800 schon mit DDR5-5200 weitergeht und nach einem ähnlichen Zeitraum DDR5-5600 angeboten wird.

Marc Greenberg von Cadence im Community-Blog:

"DDR4 went to 3200 just this year. Adoption of DDR speed grades happens quite slowly. DDR5 is the next step. It is a big leap in bit rate performance. But it will then hang there for 12-18 months, then go up to 5200, and 5600 after that. We are back on the treadmill of one speed grade every 12-18 months."

Wir sprechen hier von Transferraten für Server, nicht vom Client-Markt. Wie sich dieser darstellen wird, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Aktuell arbeitet Cadence nach eigenen Angaben an 12 SoC-Designs mit der Unterstützung von DDR5. Um welche es sich dabei handelt, verrät man allerdings nicht. Die IP für DDR5 soll auf eine Fertigung in 7 nm ausgelegt sein. Zudem gibt man bekannt, dass man auch eine GDDR6- und LPDDR5-IP in 7 nm anbieten wird.

Auf Seiten des Chipriesen Intel gelten die Xeon-Prozessoren auf Basis von Sapphire Rapids als die heißesten Kandidaten für den Einsatz vom DDR5. Cooper Lake und Ice Lake werden auf DDR4 setzen. Im Desktop-Segment sieht Intel bis Rocket Lake-S noch DDR4 vor. Bei den AMD-Prozessoren dürften die EPYC-Prozessoren auf Basis von Genoa (Zen 4) die ersten sein, die DDR5 einsetzen.