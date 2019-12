ADATA zeigt die neuen XPG Hunter DDR4-Speichermodule

Der taiwanische Speicherhersteller ADATA hat jetzt die neuen XPG Hunter DDR4-Speichermodule der Öffentlichkeit vorgestellt. Die neuen Speichermodule verfügen über einen Takt von bis zu 3.200 MHz und sind mit Kapazitäten von 4, 8, 16 und 32 GB erhältlich.

Zielgruppe der neuen RAM-Riegel stellen laut Angaben des Unternehmens in erster Linie Gamer und PC-Enthusiasten dar. Der Arbeitsspeicher ist sowohl als U-DIMM sowie SO-DIMM erhältlich. Nach eigenen Angaben von ADATA setzt der Hersteller bei der Produktion des XPG-Hunter-Arbeitsspeichers äußerst hochwertige Platinen ein. Zudem sollen die genutzten Chips einem strengen Auswahlverfahren unterliegen. Welche Chips jedoch zum Einsatz kommen verrät man nicht.

Um die Langlebigkeit und Robustheit der Riegel sicherzustellen, soll der Hersteller auf anspruchsvolle Qualitäts- und Kompatibilitäts-Tests zurückgreifen. Zudem unterstützen die XPG Hunter DDR4-Speichermodule XMP 2.0 und lassen sich so ganz einfach übertakten. Obwohl das Unternehmen bekannt gegeben hat, mit den neuen Speichermodulen in erster Linie Gamer bzw. PC-Enthusiasten anzusprechen, verzichtet ADATA komplett auf eine LED-Beleuchtung. Die RAM-Riegel wurden in einem schlichten Schwarz gehalten, mit einem minimalistischen Kühlkörper.

Laut ADATA können die Preise und die Verfügbarkeit der neuen XPG Hunter DDR4-Speichermodule je nach Region variieren. Derzeit sind sie noch nicht im Handel zu finden.