Heute wurden von Lenovo auf der CES in Las Vegas jede Menge Produktneuheiten präsentiert. Darunter intelligente Gaming-Boliden mit dem Legion Pro 5 und 7 oder auch neue Gaming-Tower-Systeme mit dem Legion Tower 5(i) und 7i. Mit dem Tab Extreme stellte das Unternehmen nun auch das eigens bisher größte Tablet vor, das mit einem 3K-OLED-Display und starken Innereien aufwarten kann.

Das 14,5 Zoll großes OLED-Display wurde in ein schlankes Gehäuse mit den Abmessungen 327,8 x 210,8 x 7,15 mm (inklusive Kamera) eingelassen. Es löst dabei mit sehr hohen 3.000 x 1.876 Pixeln auf und bietet eine flotte Bildwiederholfrequenz von inszwischen üblichen 120 Hz. Dolby Vision und auch HDR10+ wird von dem 224 PPI-Display ebenfalls unterstützt. Die Screen-to-Display-Ratio beträgt beim Lenovo Tab Extreme genau 90 %. Insgesamt bringt das Tablet etwa 740 g auf die Waage. Inklusive dem optional erhältlichen Extreme-Keyboard kommt das ganze Gespann auf zirka 1,5 kg.

Im Inneren des Lenovo Tab Extreme wurde als SoC der MediaTek Dimensity 9000 untergebracht. Hierbei handelt es sich um einen Octa-Core-Prozessor. So arbeitet der Performance-Kern bis 3,05 GHz, drei Kerne bis 2,85 GHz und die vier Effizienz-Kerne mit bis zu 1,8 GHz. Dem SoC wurden von Lenovo ein 12 GB großer LPDDR5X-Arbeitsspeicher und gleich 256 GB UFS-3.1-Speicher zur Seite gestellt. Letzterer lässt sich dank eines Micro-SD-Slots um weitere 1 TB erweitern. Für die Sicherheit sorgen der Fingerprint-Sensor und auch Face-Unlock.



Lenovo gibt zwei Akku-Laufzeitwerte an: Bis zu 15 Stunden beim Web-Browsing und bis zu 12 Stunden bei der Video-Wiedergabe. Dafür sorgt ein mit 12.300 mAh fassender Akku, der sich mit dem beliegenden 68W-Netzteil zügig aufladen lässt. Und natürlich bringt das Lenovo Tab Extreme auch einige Kameras mit. So befindetr sich auf der Rückseite ein 13-Megapixel-Sensor und an der Front jeweils eine 13-Megapixel- (f/2.4) und 5-Megapixel-Kamera (f/2.2. In Sachen Konnektivität unterstützt das Lenovo Tab Extreme den aktuellen WiFi-6E-Standard und bringt auch die Bluetooth-5.3-Unterstützung mit. Wird zusätzlich auch der Nano-SIM-Slot belegt, kann das Tablet auch mit LTE sowie 5G funken. Als Betriebssystem setzt Lenovo mit Android 13 auf die aktuellste Version von Google, allerdings bietet auch Lenovo eine eigene UI an. In Aussicht gestellt wurden drei Major-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates.

Obendrauf bietet Lenovo auch optionales Zubehör, wie den Precision Pen 3, das Tab Extreme Keyboard und auch eine passgenaue Hülle. Erwerbbar sein wird das Lenovo Tab Extreme ab Juni 2023 zu einem Preis ab 1.299 Euro.